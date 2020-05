La réouverture en région se passe bien, selon Dr Horatio Arruda

Le déconfinement progressif des régions se passe bien au Québec et « si la majorité écoute les consignes [de sécurité contre la COVID-19], on va tous être gagnant », a indiqué aujourd'hui le directeur de la santé publique du Québec, Horatio Arruda, lors du point de presse quotidien des instances gouvernementales québécoises.

Ainsi, depuis la réouverture des écoles primaires le 11 mai, en dehors du grand Montréal, aucune problématique particulière n'a été rapportée à la santé publique, de dire le médecin.

Ce qui ne l'a pas empêché de marteler plusieurs fois l'importance de suivre les mesures de confinement et d'atténuation de la propagation de la COVID-19. « Faites pas des choses clandestines qu'on va regretter plus tard », a-t-il averti. « Reconfiner, on veut pas ça.»

Le bilan porte à 3 800 le nombre de morts au Québec dûs au virus, soit 82 de plus qu'hier. Cependant, de ce nombre, 25 décès sont survenus il y a plus de cinq jours.

Les cas positifs se sont accrus de 720 pour l'ensemble du territoire. Ils totalisent maintenant 45 495 cependant que les personnes rétablies dépassent les 13 300. Les hospitalisations sont en baisse de 41 depuis hier, 124 depuis une semaine (1 504) et les soins intensifs ont décru de 14 en une semaine, dont sept dans la seule journée d'hier (176).

Par ailleurs, Laval est l'autre épicentre important de la crise du coronavirus au Québec avec 4 950 personnes infectées et 475 décès.

De son côté, le premier ministre François Legault a admis que le grand défi, dans l'éventualité d'une deuxième vague de la pandémie sera de combler les milliers de postes dans le réseau de la santé, en particulier dans les résidences pour aînés.

Un des éléments qui pourrait favoriser le recrutement, croit-il, sera les incitatifs financiers.