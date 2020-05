Caserne 5, le quatrième bâtiment vert pour la Ville de Laval

En activité depuis novembre 2018, la caserne no 5, située à Laval, dans le quartier Saint-François, a récemment obtenu la certification LEED Or (Leadership in Energy and Environmental Design).

Cette distinction du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) reconnaît les efforts déployés par la Ville de Laval pour concevoir un édifice qui répond aux normes environnementales les plus élevées. La caserne no 5 est la quatrième bâtisse municipale certifiée LEED après la caserne no 2 (octobre 2018), le centre communautaire du parc de Lausanne (janvier 2020) et le centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles (mars 2020).

Cette certification est attribuable à plusieurs éléments, dont un système géothermique. Les puits de géothermie sont conçus afin de combler la totalité des besoins du bâtiment en climatisation grâce à l’énergie contenue dans le sol. La caserne no 5 possède également un mur solaire qui préchauffe l’air pénétrant dans le garage, diminuant du coup les émissions de gaz à effet de serre, des accessoires de plomberie à faible consommation d’eau ainsi qu’une borne de recharge reliée au réseau du circuit électrique.

Répondre plus efficacement

« Avec sa capacité augmentée, la caserne no 5 peut accueillir 12 pompiers par quart de travail et dispose de deux autopompes et d’une autoéchelle. En plus de répondre au schéma de couverture de risques, qui exige de pouvoir déployer 10 pompiers en 10 minutes pour 90 % des appels, cette caserne certifiée LEED Or permet de diminuer grandement la consommation énergétique et les frais d’exploitation du bâtiment », souligne Sandra Desmeules, conseillère de Concorde-Bois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à la sécurité publique.

La relocalisation de la caserne no 5 du secteur nord vers le secteur centre de Saint-François permet au service de sécurité incendie de répondre plus efficacement aux quelque 400 appels et 50 incendies signalés chaque année dans ce secteur de Laval et d’optimiser de façon significative la sécurité pour les citoyens de l’Est.