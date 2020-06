À Laval, feu vert au nouveau lien routier au-dessus de l’autoroute 440

Puisque le viaduc surplombe une voie provinciale, les travaux et leur surveillance seront effectués par le ministère des Transports et ses entrepreneurs homologués. La Ville a donc autorisé le MTQ à procéder à l’octroi du contrat en tant que gestionnaire.

Des travaux sur deux ans

Une fois le contrat signé, les travaux du nouvel échangeur surplombant l’autoroute 440 entre l’autoroute 19 et le boulevard Pie-IX pourraient débuter, sans doute au cours de l’été. Ils s’étaleront sur 2 ans.

Ils comprendront la construction du nouveau pont d'étagement ainsi que le réaménagement des rues avoisinantes et des bretelles de l'autoroute 440 Est. À terme, le boulevard Robert-Bourassa rejoindra la rue Gaumont via le nouveau boulevard Michel-Ange.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle, principalement pour les gens du secteur Val-des-Brises, qui, en plus de se déplacer plus facilement, verront la circulation de transit diminuer dans leur quartier », indique Christiane Yoakim, conseillère municipale du district Val-des-Arbres. « De plus, ce lien permettra les déplacements à pied et à vélo de part et d’autre de l’autoroute, ce qui est positif pour le développement des transports actifs sur l’île. »