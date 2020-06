Projet de loi 61: « Des mesures efficaces pour accélérer la mise en chantier du parachèvement de l’autoroute 19 »

Selon la Coalition 19, le projet de Loi 61 visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire, propose des mesures efficaces afin d’assurer le début des travaux de construction pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées, dans les meilleurs délais.

La Coalition 19 salue l’intention gouvernementale, confirmée par ce projet de Loi, d’accélérer ainsi la réalisation de cette importante infrastructure pour Laval et la couronne nord.

Selon le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, Richard Perreault, les enjeux en matière de mobilité constituent un frein au développement économique des régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière depuis de nombreuses années : « Non seulement ces investissements aideront à la relance de l’économie à court terme, mais ils seront structurants pour les décennies à venir pour les entreprises de la MRC et de la couronne nord » a-t-il souligné.

Cette accélération, accompagnée des autres projets d’infrastructures routières et en transport collectif sur la couronne nord apparaissant dans le projet de loi, permettrait aux résidents du secteur de profiter d’un bouquet de services améliorés en transport répondant à leurs besoins en matière de mobilité.

La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe plus de 8 500 membres, élus, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce projet. La Coalition est joignable via le site web www.coalition19.qc.ca.