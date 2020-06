4 Chirurgies courantes dans la médecine

La chirurgie est de plus en plus répandue dans le monde. Parfois elle est utilisée pour des raisons esthétiques pour remédier aux complexes de l’apparence. Elle est une branche de la médecine et fait partie de la thérapeutique médicale qui nécessite une intervention manuelle ou et automatisée.

Il y a différents types de chirurgies qui sont pratiquées dans le monde : dentaire, orale, orthopédique, cardiovasculaire, etc. Voici quelques chirurgies courantes pratiquées dans la médecine

1. La cataracte

La cataracte est une maladie très fréquente qui est liée à l’âge. Ainsi, le malade est confronté à une baisse de la vision. Le cristallin ne laisse pas passer la lumière et donc nécessite une opération chirurgicale pour y remédier.

L’intervention chirurgicale de la cataracte est l’opération chirurgicale la plus utilisée au monde. Cette intervention permet d’accéder à nouveau à la vision jusqu’à 90 %.

2. La rhinoplastie

La rhinoplastie c’est l’opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée au monde que cela soit chez les femmes que les hommes. Son objectif c’est de réparer la forme du nez. Cette opération se fait souvent par les narines pour minimiser les risques de cicatrices.

La manière de faire l’opération dépend du but de cette dernière. En effet, si le but de l’opération est de réduire le nez donc la chirurgienne plastique à Montréal enlève une partie de l’os et du cartilage. Et si l’objectif est d’agrandir le nez, dans ce cas le chirurgien prend le cartilage d’autres membres tels que : les hanches, et les os du coude ou des oreilles pour les ajouter au nez.

3. L'appendicectomie

L’appendicectomie une opération qui concerne plus les jeunes. Elle est pratiquée sous cœlioscopie pour éviter les traces visibles de cette opération et est considérée comme simple.

Pour ce faire, le chirurgien insuffle du gaz dans le ventre et cette insufflation permet de mettre dans le ventre des instruments fins qui seront contrôlés à l’aide d’un appareil vidéo.

4. L’opération du canal carpien

Le syndrome du canal carpien est une maladie courante qui se manifeste par des fourmillements dans les doigts. Elle se manifeste aussi par une perte de la force musculaire du poignet. La chirurgie est pratiquée pour guérir le syndrome canal carpien, après avoir essayé de réduire la douleur du tunnel carpien avec un traitement naturel. Elle consiste à faire une entaille au ligament qui presse le nerf médian.