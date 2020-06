Alfred Dallaire memoria réunit des artistes pour une cérémonie de la mémoire en direct

C’est le 14 juin prochain à 16h que le public pourra assister en ligne à une cérémonie à la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés. Fidèle à la tradition, Alfred Dallaire Memoria prépare sa Cérémonie des générations.

Pour la première fois, l'événement sera diffusé en direct sur Facebook et sur la page memoria.ca/direct. Animée par le comédien et célébrant Stéphane Crête, cette cérémonie offrira un moment de réflexion et de réconfort, où poésie, spiritualité et musique seront au rendez-vous pour évoquer le souvenir de ceux et celles qui ont transmis leur amour et leurs valeurs.

Elle réunira notamment la comédienne Béatrice Picard, le poète et écrivain Rodney Saint-Éloi, l’auteur-compositeur-interprète Martin Léon, le diacre Daniel Théorêt, ainsi qu’un trio de musiciens de l’Orchestre symphonique de Laval. L’événement est gratuit et ouvert à tous.



Du fait de la crise planétaire, ceux et celles qui ont perdu un être cher dans ce contexte ont été particulièrement affectés, plusieurs n’ayant pu accompagner leur proche dans ses derniers moments ni même organiser l’hommage qu’ils souhaitaient. Il est présentement impossible de le faire.

Tentative d'apaisement collectif



Bien que la maison funéraire offre des cérémonies intimes ou virtuelles et que les familles ont l’option de reporter les funérailles à une date ultérieure, « pour les proches, il y a un second deuil à faire de ne pas pouvoir vivre les rituels que l’on connaît. La perte de repères, dans ces moments si difficiles à vivre en temps normal, accable davantage les familles », souligne Julia Duchastel, vice-présidente d’Alfred Dallaire Memoria. « Nous avons donc imaginé cette cérémonie pour nous apaiser un peu, collectivement. »



Un arbre au Jardin des mémoires

Pour célébrer la mémoire de ceux qui sont partis pendant cette période particulière, un magnolia peu commun sera planté symboliquement au Jardin des mémoires, lieu dédié à la dispersion des cendres et au souvenir. À chaque année, sa floraison commémorera ce printemps où les familles n’ont pu se dire au revoir comme elles l’auraient voulu et ont dû faire preuve d’une grande résilience.

Ceux et celles qui voudront poser un geste significatif seront invités lors de la cérémonie à publier une pensée dédiée à l’être cher sur une page à l’effigie de cet arbre sur le memoria.ca. Ces messages en mémoire seront projetés en lumière tout l’été au cœur du Mausolée Saint-Martin, adjacent au Jardin des mémoires.



Des cérémonies dédiées aux communautés italienne et portugaise

Les communautés italienne et portugaise de Montréal ne seront pas en reste puisque des versions de la cérémonie leur étant dédiées seront diffusées sur Cittadino TV à compter du 21 juin et sur LusaQ TV et Montréal Magazine, dès les 22 et 23 juin.

La cérémonie portugaise proposera une prestation de la fadiste, Jordelina Benfeito avec ses musiciens ainsi qu’un message d’espoir du Père José Maria Cardoso depuis Lisbonne. La cérémonie italienne quant à elle, offrira un moment de recueillement avec le Diacre Giuseppe Del Balso ainsi qu’une prestation de Roberto Medile dans une composition originale, présentée spécialement pour l’occasion.