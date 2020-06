Une nouvelle clinique de dépistage mobile de la COVID-19 ouverte à Vimont

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval annonce le déploiement d’une clinique mobile de dépistage de la COVID-19, dès aujourd'hui. Cette clinique sans rendez-vous débute ses activités au parc de Lausanne, à Vimont.

La clinique est située dans le stationnement du Centre communautaire de Lausanne (455, rue de Lausanne), 7 jours sur 7, de 9 h 30 à 15 h 30. Un autobus spécialement aménagé par la Société de transport de Laval (STL) se déplacera dans différents parcs de Laval.

Éric Morasse, président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval et conseiller municipal de Saint-François affirme: « La STL est heureuse de s’associer au CISSS de Laval et à la Ville de Laval en fournissant un autobus pour la mise en place d’une clinique de dépistage mobile. Notre collaboration vise à faciliter et soutenir l’effort pour réunir les conditions d’un déconfinement sécuritaire à Laval ».

Sa mobilité vise à faciliter l’accès au dépistage en offrant une plus grande proximité. Avec à son bord une équipe multidisciplinaire, cet autobus permettra d’offrir un service de dépistage sans rendez-vous et d’augmenter le nombre de dépistages.

Un objectif de 100 prélèvements journaliers

Pour débuter, jusqu’à 100 prélèvements pourront être effectués par l’équipe de la clinique mobile quotidiennement. Les autres endroits exacts où sera déployée l’unité mobile seront annoncés sous peu. Tous les détails du déploiement seront rendus disponibles au lavalensante.com/covid19 et sur la page Facebook du CISSS de Laval.

« Depuis le début de la pandémie, notre objectif est d’augmenter le nombre de dépistages, rappelle le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval. Cette unité mobile nous permettra de tester des gens qui vivent ou travaillent dans des secteurs les plus touchés par la COVID-19 dans le but d’agir plus rapidement pour éviter la propagation de la maladie ».

La Direction de santé publique se réserve la possibilité d’ajuster le parcours de l’autobus afin de cibler les quartiers et, plus spécifiquement, les milieux de vie qui sont frappés par des éclosions. Cette clinique mobile est destinée aux personnes qui présentent des symptômes apparentés à la COVID 19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires). Elle s’adresse également aux personnes asymptomatiques ayant eu des contacts étroits avec une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19 positif.

Il est nécessaire d’avoir en sa possession, si disponible, sa carte d’assurance maladie au moment de se présenter au site de dépistage.

Deux autres cliniques de dépistage sont toujours ouvertes sur le territoire et offrent des tests avec et sans-rendez-vous, 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h à l’aréna Cartier (100, montée Major), de même qu’à l’aréna Pierre-Creamer (1160, boulevard Pie-X ). Pour prendre rendez-vous, composer le 1 877 644-4545.