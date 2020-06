Pont Papineau-Leblanc: début des travaux de réparation des culées et de peinture

Le ministère des Transports annonce la mise en œuvre de travaux de réparation des culées et de peinture du pont Papineau-Leblanc, situé dans l'axe de l'autoroute 19 et reliant Montréal et Laval, dès demain jusqu'à la fin du mois d'août.

La circulation sera gérée de la façon suivante: fermetures partielles de nuit de deux voies sur trois en direction nord ou sud; fermetures partielles d'une voie sur trois en direction nord, de 19 h à 13 h et fermetures complètes de nuit de l'entrée menant du boulevard Lévesque Est à Laval vers l'autoroute 19 en direction sud.

Durant les fermetures complètes, les automobilistes devront suivre les détours balisés mis en place sur le réseau.

À noter que la limite de vitesse pourrait être réduite à 80 km/h dans la zone de chantier. Afin de planifier adéquatement les déplacements, il s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal.