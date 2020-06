Au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, coup d'envoi des activités du camp de jour

L’équipe d’Éco-Nature entame la deuxième phase d’ouverture du parc de la Rivière-des-Milles-Îles avec le lancement du camp de jour immersif Aventuriers de nature et la reprise des activités animées pour l’été.

Dès aujourd’hui, les jeunes de 6 à 14 ans peuvent découvrir l’environnement fascinant de la rivière des Mille Îles.

Certaines places sont encore disponibles pour la saison estivale, permettant ainsi à quelques enfants supplémentaires de vivre des aventures mémorables, adaptées à leur groupe d’âge et en communion avec la nature, grâce au camp de jour immersif. Surveillez nos réseaux sociaux pour les places ouvertes.

Un programme chargé

À partir du 3 juillet prochain, les visiteurs pourront aussi profiter d’une panoplie d’activités guidées et animées : cours de kayak et de planche à pagaie, exposition et découverte du laboratoire, kayak au crépuscule... La croisière démarrera à la mi-juillet. L’horaire et la capacité d’accueil du parc diffèrent des années précédentes : l’équipe d’Éco-Nature vous invite à consulter le site Internet pour tous les détails.

Le parc de la Rivière-des-Milles offrira également des cours d’initiation de kayak (simple ou double) et planche à pagaie. C’est l’occasion parfaite d’apprendre les rudiments de ces sports nautiques accompagnés d’experts !

Au centre d’exploration, l’exposition Incroyable, mais vrai ! sera accessible et la visite des tortues en résidence au laboratoire d’écologie. En raison des mesures sanitaires, ces activités sont ouvertes au grand public seulement les vendredis, samedis et dimanches. Selon les disponibilités, l’option d’être accompagné d’un guide sera offerte.

La faune et la flore, vedettes de l'été

Animée par un guide, l’activité de kayak au crépuscule permettra de découvrir le parc sous un éclairage magique. Au coucher de soleil, à l’heure où la faune s’anime, les participants auront la chance d’observer l’ensemble des animaux qui se cachent sur les îles.

De retour cet été, la populaire croisière à bord du Héron bleu invitera les visiteurs à sillonner le plus grand archipel de la rivière en bonne compagnie pour y admirer les merveilles de la faune et de la flore dès le 7 juillet.

Les places disponibles seront toutefois limitées pour la saison en raison des mesures de distanciation sociale. Il est donc fortement recommandé aux intéressés de réserver leur place le plus rapidement possible pour cette palpitante aventure.

À propos d’Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles