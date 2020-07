Le RLPRE donne des outils pour préparer les tout-petits lavallois à la maternelle

En plein confinement, le comité "Je me prépare pour la maternelle" du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE), composé de partenaires provenant des milieux communautaires, de la petite enfance, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, s’est mobilisé pour répondre aux besoins des familles dont les enfants s’apprêtent à faire le saut vers l’école à l’automne 2020.

Le passage vers la maternelle est souvent une période émotive et anxiogène pour les enfants et leur famille et d’autant plus cette année, à cause des circonstances engendrées par la pandémie.



Dix fiches pour réussir la rentrée

Dans l’objectif d’outiller les familles à distance et de les aider à bien accompagner leur enfant dans cette transition importante, le comité a développé dix nouvelles fiches qui proposent des activités ludiques et des routines simples à réaliser au quotidien.

Complémentaires au napperon-jeu et au feuillet à l’intention des

parents, qui ont été lancés au printemps 2019, ces fiches abordent différentes activités liées à la maternelle et aident les enfants à développer, entre autres, leur autonomie, leurs habiletés sociales et à apprivoiser leurs nouvelles routines par le jeu et dans le plaisir.

Dans le but de susciter l’attention et l’engagement des enfants, chacune des fiches a une section réservée au coloriage.

Les fiches "Je me prépare pour la maternelle" sont les suivantes:

Je joue à des jeux avec des règlements.

Je joue avec de la pâte à modeler.

Je joue à la course à obstacles.

Je joue avec les émotions.

Je joue à raconter ma journée.

Je joue à la routine du matin pour aller à l’école.

Je joue à me laver les mains.

Je joue à préparer ma boîte à lunch avec ma famille.

Je joue à ma routine du soir.

Je joue à mon retour de l’école.



D'autres ressources en circulation

dans les différents organismes

En plus des dix fiches, le comité propose des ressources numériques incluant des histoires racontées et des capsules vidéos pour aider les familles à approfondir certains thèmes, tout en suscitant un intérêt pour la lecture.

Des listes de ressources communautaires ont également été produites pour aider les familles à découvrir des organisations de leur quartier.

Lundi a eu lieu le dernier de quatre envois effectués par les écoles primaires du Centre de services scolaire de Laval pour acheminer les outils "Je me prépare pour la maternelle" aux familles concernées.

La promotion des outils continuera tout au long de l’été dans les organisations communautaires, familiales et de la petite enfance.

Des copies papier du napperon et du feuillet pour les parents seront remises à la rentrée à tous les élèves de la maternelle.

La gamme complète des outils est accessible et téléchargeable gratuitement sur le site du RLPRE : https://rlpre.org/projets-

en-perseverance/transition-maternelle/