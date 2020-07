Une nouvelle bretelle sur l'échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval

Les solutions qui seront mises en place pour améliorer la sécurité et la mobilité dans l’échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval, sont maintenant connues. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, Eric Girard, et le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, en ont fait l’annonce ce matin.

La construction d’une bretelle aérienne menant des voies rapides de l’autoroute 440, en direction ouest, vers l’autoroute 15, en direction nord, améliorera grandement la sécurité des usagers dans ce secteur en réduisant le problème de refoulement sur l’autoroute 440.



Fluidité de la circulation

Ainsi, grâce à cette nouvelle bretelle, les usagers de la route n’auront plus à passer par la voie de desserte de l’autoroute 440, en direction ouest, pour accéder à l’autoroute 15, en direction nord.

De plus, l’ajout, au sud de l’autoroute 440, d’un accès à l’autoroute 15, en direction nord, offrira un allégement des conditions de circulation sur les voies de desserte de l’autoroute 15, en direction nord, et par extension, sur l’autoroute 440, en direction ouest. La circulation sur les voies rapides de l’autoroute 440, en direction ouest, sera également plus fluide.

« Ces mesures viennent compléter celles que nous avions rapidement déployées l’an dernier à la suite du tragique accident. Il ne fait aucun doute

que notre gouvernement est soucieux de prendre les mesures qui s’imposent afin de réduire le nombre d’accidents sur nos routes », assure François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

« Laval est un pôle d’attraction pour les familles, mais aussi pour bon nombre de commerces et d’industries, pense Christopher Skeete, député de Sainte-Rose. Ces améliorations sur ces artères qui traversent le cœur de la ville permettront non seulement d’assurer une meilleure qualité de vie pour la population, mais aussi de continuer à développer le plein potentiel de la région. »