Un nouveau service mobile de distribution de produits locaux

Le collectif lavallois Unio Marché a lancé un service de livraison de paniers de légumes. Cette initiative, qui fait suite à l’implantation d’un marché fixe à la station de métro Cartier depuis 2018, offre cette année un service mobile de distribution d’aliments frais, abordables et locaux grâce à un camion réfrigéré qui effectue des livraisons sur l’ensemble du territoire de Laval.

« La Ville de Laval, par son Service du développement économique, soutient depuis plusieurs années des initiatives de distribution en circuits courts. Ces projets permettent d’accroître la proximité entre les producteurs lavallois, les produits agricoles locaux (fruits, légumes et plantes ornementales) et les citoyens de notre ville. Cette année, malgré les règles de distanciation sociale et ses incidences, l’achat local est grandement promu et valorisé, et Unio Marché en est un bel exemple », souligne Ray Khalil, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de l'agriculture.

Alexandre Sicard-Roche, le responsable du projet, indique que « le collectif, composé de l’Association des Popotes roulantes de Laval, du Panier de Chomedey, d’Enfants d’Abord, de la ferme Jeunes au Travail et de la COOP Sainte-Rose des Vents, permet de proposer une offre diversifiée en circuits courts. Grâce à ce mode de livraison, Unio Marché peut également atteindre des personnes isolées en raison de problème de mobilité ou de leur âge, ou des citoyens touchés par le confinement causé par la crise sanitaire actuelle. »

Unio Marché propose 3 paniers de légumes provenant des fermes Lavalloises, de la Ferme Jeunes au Travail et des fermes solidaires.

Cette initiative vient bonifier l’offre de produits locaux sur le territoire municipal :

Le marché de quartier du Vieux Ste-Rose, en collaboration avec Saveurs de Laval, est dorénavant ouvert les samedis matins, de 8h à 13h, jusqu’au 26 septembre 2020.

Le Kiosque des Ancêtres à la Vitrine Saveurs de Laval, située tout près de la ferme au Centre de la nature, permet également d’avoir accès à une très grande variété de produits frais de qualité ainsi que des aliments transformés, du 1er août au 4 octobre, tous les jeudi et vendredi de 9h à 18h, et les dimanche de 9h à 18h30.

Les commandes peuvent être prises par téléphone directement chez Unio Marché (438 377-9322) ou en ligne (uniolaval.ca – site en construction).

Pour plus d’informations, consultez les médias sociaux d’Unio Marché : https://www.facebook.com/uniolaval et https://www.instagram.com/uniolaval/.