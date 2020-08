D’autres services rétablis dans les bibliothèques dès demain

Dans la foulée de la réouverture graduelle des bâtiments municipaux, les Bibliothèques de Laval annoncent que dès le 10 août, leurs milliers d’abonnés pourront de nouveau avoir accès à des services qui avaient été interrompus en raison de la pandémie. Cela s’ajoute à l’accès aux collections et à l’emprunt de documents sur place (avec ou sans réservation), qui ont été rétablis le 27 juillet.

« Je suis heureux d’annoncer que les neufs bibliothèques lavalloises offriront la plupart de leurs services dès le 10 août. Cette nouvelle est attendue par les citoyens, et je les invite à fréquenter sans crainte nos établissements, puisque le personnel mettra tout en œuvre pour respecter les mesures sanitaires et les règles de distanciation physique. Revenez nombreux en bibliothèque : il y a des milliers de livres qui ne demandent qu’à être empruntés », certifie Aram Elagoz, conseiller municipal de Renaud et responsable des bibliothèques et des musées.

Des services de nouveau disponibles

Parmi les services qui seront rétablis en bibliothèque, on retrouve :

· L’accès aux postes multiservices;

· L’utilisation des aires de lecture et de travail;

· L’usage des bornes de prêt de documents;

· La connexion Wi-Fi;

· L’aide au lecteur;

· La réalisation de projets numériques, sur rendez-vous, au Studio – le médialab du réseau situé à la bibliothèque Multiculturelle.

Afin de respecter les consignes sanitaires et d’offrir un service agréable et sécuritaire pour tous :

· Le nombre de personnes qui ont accès simultanément aux bibliothèques sera restreint, et les visites seront limitées à une heure;

· Le retour des documents se fera uniquement par les chutes extérieures;

· L’utilisation des jeux et la tenue d’activités d’animation en bibliothèque seront permises lors d’une phase ultérieure.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réouverture : bibliotheques.laval.ca.

Programme virtuel en cours

Malgré les contraintes actuelles, les bibliothèques offrent un programme culturel en ligne. Il est possible de le découvrir sur leur site, biblio.laval.ca, ainsi que sur leur nouvelle chaîne YouTube.