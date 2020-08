Défi 100 % local : la Ville invite ses citoyens à participer

La Ville de Laval participera pour une deuxième année au Défi 100 % local, qui contribue à stimuler l’économie régionale, à favoriser l’autonomie alimentaire et à soutenir concrètement les producteurs agricoles de son territoire. Sous la bannière Saveurs de Laval, elle encourage ses citoyens à s’inscrire, pour qu’ils se mettent au défi d’accroître leur consommation de produits locaux pendant tout le mois de septembre.

Les participants devront établir des objectifs à atteindre afin de s’approvisionner le plus près possible de chez eux.

Par exemple, ils pourront visiter un kiosque à la ferme ou découvrir des produits agroalimentaires (fruits, légumes, tartes ou fromages). En plus de prendre plaisir à manger local, ils pourront découvrir de nouveaux lieux pour s’approvisionner dans la région lavalloise et apprendre à cuisiner les différents produits de saison.

Ce faisant, les "locavores" pourront profiter de trucs et astuces sur le site web du Défi 100 % local, en plus de recevoir des outils et des conseils durant tout le mois de septembre. Du contenu propre à chaque région du Québec sera également offert pour leur permettre de découvrir leur identité culinaire. Les recettes régionales se trouvent sur le defijemangelocal.ca/régions.

Le Défi est ouvert à tous, et ceux qui le désirent peuvent s'inscrire dès maintenant.

Le Défi 100 % local est une initiative d’achat local portée par les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ), dont fait partie Saveurs de Laval. Son objectif est d’outiller les consommateurs à découvrir et à soutenir les entreprises bioalimentaires locales en consommant plus d’aliments produits ou transformés dans leur région. Pour le déploiement national du Défi, le regroupement des TCBQ collabore avec de nombreux partenaires, dont l’Union des producteurs agricoles (UPA).