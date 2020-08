Beyrouth: la Ville de Laval fait don de 15 000$ à la Croix-Rouge

La Ville de Laval remet 15 000$ à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux personnes sinistrées de Beyrouth. À l’instar de plusieurs grandes villes canadiennes, elle participe à l’aide humanitaire, à la suite de la puissante explosion de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium survenue le 4 août dans le port de la capitale du Liban.

Le don est fait à la Croix-Rouge libanaise par l’entremise de la Croix-Rouge canadienne. Entre autres, la somme remise servira à offrir des soins médicaux d’urgence, des logements temporaires ainsi que de la nourriture aux sinistrés beyrouthins. Selon le dernier bilan, la double explosion aura fait au moins 135 morts, 5 000 blessés, et 300 000 personnes sans domicile.

« La communauté libanaise occupe une place très importante à Laval : elle représente plus de 10 % de sa population immigrante. La Ville est très fière de l’implication de cette communauté grandissante. Nous offrons nos plus sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu des proches dans cette tragédie, et nous souhaitons venir en aide aux sinistrés de Beyrouth en faisant ce don à la Croix-Rouge libanaise, par l’entremise de la Croix-Rouge canadienne », a déclaré Marc Demers, maire de Laval.



Le Fonds de secours : besoins humanitaires au Liban

La Croix-Rouge canadienne a ouvert un fonds de secours dédié aux victimes de l’explosion à Beyrouth sur son site Web. Les sommes amassées serviront à soutenir les activités en cours, soit le déploiement des équipes médicales mobiles, l’appui aux établissements de santé et le renforcement de la capacité des systèmes hospitaliers.

Les activités pourraient évoluer en fonction des besoins émergents. L’aide est coordonnée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des dizaines de pays ont jusqu’ici annoncé leur participation à l’aide internationale. Le Canada a annoncé le 5 août que 5 M$ seront fournis en aide humanitaire, dont 1,5 M$ à des partenaires sur place, dont la Croix-Rouge libanaise via la Croix-Rouge canadienne.