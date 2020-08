Projets IGSR: l'instigateur François Duplantie assure vouloir les réaliser avec les citoyens

François Duplantie, l’instigateur des projets IGSR a réagi au résultat du sondage de la ville de Laval sur l’acceptabilité sociale des projets IGSR. Selon lui, le résultat du sondage était attendu. Ce que ce résultat lui révèle, c’est que les projets ont suscité beaucoup de craintes et de questionnements.

« Nous sommes à l’écoute des citoyens touchés par les projets et nous entendons travailler avec eux et avec la ville, pour rendre les projets socialement acceptables », a déclaré M. Duplantie.

Depuis plus de quatre ans, le consortium IGSR travaille avec la Ville de Laval pour présenter des projets qui répondraient à la vision que celle-ci a présentée dans son schéma d’aménagement Urbaine de nature. Les projets présentés le 17 juin dernier lors de la rencontre citoyenne étaient le fruit de ces échanges avec la ville.

La rencontre citoyenne du 17 juin marquait donc le début d’une nouvelle étape dans le processus d’acceptabilité sociale, faite de concert avec la ville.

Un projet de codesign avec les citoyens et la ville confirmé

Le consortium explique qu'il prévoit de travailler avec la ville et les citoyens dans un processus de codesign afin d’améliorer les projets et de les rendre acceptables pour tous. Si l'on en croit M.Duplantie, il est important de prendre en compte les préoccupations des citoyens et des parties prenantes.

Son équipe est convaincue qu’il est possible, en 2020, de réaliser un projet immobilier de cette envergure de manière écoresponsable.

« Notre motivation première est la préservation et la protection de l’environnement et nous entendons démontrer que nous pouvons y parvenir ici à Laval en 2020. Les technologies de constructions et les méthodes de protection de milieux fragiles existent aujourd’hui. On a des exemples ailleurs dans le monde et nous entendons en devenir un nous aussi », a mentionné M. Duplantie. « Ces projets vont se faire avec et pour les citoyens », a-t-il conclu.