La tournée nationale estivale de l’APTS, de passage à Laval demain

La tournée nationale estivale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) sera de passage à Laval demain au centre jeunesse de 11h à 15h30, sous le thème "La négo, c’est vital! ".

Dans le cadre de cette tournée, l’APTS va à la rencontre de ses membres dans l’ensemble des régions du Québec afin d’échanger sur les enjeux des négociations pour le renouvellement de la convention collective, d’entendre leurs préoccupations pour l’avenir du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et de lancer la mobilisation pour que le travail du personnel professionnel et technique soit reconnu à sa juste valeur.

Le RSSS se remet à peine de la première vague de la pandémie qui l’a frappé de plein fouet ce printemps et a révélé des failles énormes, dénoncées depuis des années par l’APTS, en ce qui concerne la surcharge de travail, la pénurie de main-d’œuvre et la santé et la sécurité du travail pour le personnel professionnel et technique du réseau.