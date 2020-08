La Gaspésie : une destination de rêve

Selon National Geographic Traveler, la Gaspésie fait partie d'une des 50 destinations canadiennes à découvrir dans sa vie. Entre les plages, les rivières, les montagnes et les parcs, nul besoin de dire que les amoureux de la nature s'y plairont, mais pas qu'eux !

Où séjourner en Gaspésie ?

Pour ceux qui veulent vraiment bien faire le tour de la Gaspésie, le groupe Riôtel dispose de trois hôtels dans des lieux parfaits : à Bonaventure, à Percé et à Matane. Avec de la chance, lors de votre séjour dans un de ces établissements, vous pourrez apercevoir des mammifères marins. Si vous souhaitez commencer votre séjour en Gaspésie par une randonnée au parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, optez pour le Riôtel Percé qui se trouve justement devant. Poursuivez ensuite par le Riôtel Bonaventure pour profiter de la mer et de la descente de la rivière pour faire du kayak ou pêcher ! Terminez ensuite votre séjour au Riôtel Matane pour profiter du calme du fleuve non loin et de l'horizon pour vous ressourcer.

Les parcs à ne surtout pas manquer !

Il y a quatre parcs à découvrir en Gaspésie : celui de la Gaspésie, de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, de Miguasha et de Forillon. Ceux-ci offrent tous la possibilité de faire de la randonnée, d'observer la faune comme des oiseaux marins ou des phoques, mais aussi de faire du kayak ! Sans compter qu'il y a plusieurs points de vues exceptionnelles comme la colonie de fous de Bassan, la tour du mont Saint-Alban, le mont Ernest-Laforce ou encore, l'estuaire de la Restigouche. Bien évidemment, si vous n'êtes pas très sportif, vous pouvez juste entamer une marche et profiter du calme de la nature pour vous détendre.

Outre les parcs, il y a bien autre chose à faire en Gaspésie. Il existe deux grottes que vous pourrez visiter : les grottes de la Rédemption et la grotte de Saint-Elzéar. Ceux qui aiment le ski seront également ravis d'en faire à la station du Mont Miller au milieu de la célèbre chaîne de montagnes Chic-Chocs.

Voilà pourquoi la Gaspésie est une destination de rêve. Si vous aimez les randonnées, vous serez servis, de même si vous préférez profiter de la mer, faire du ski ou encore, juste vous détendre dans de superbes hôtels !