4 signaux infaillibles qui annoncent une faillite personnelle

Tout le monde veut éviter une faillite personnelle, car c’est le point de non-retour. Mais il faut savoir que personne ne déclare faillite du jour au lendemain. Plusieurs signaux infaillibles sont déjà apparus plusieurs mois à l’avance. Lesquels ?

Une insuffisance des revenus

Une insuffisance des revenus est le premier signe d’une difficulté financière importante. Vous avez établi un budget et vous avez essayé de le respecter, mais malgré vos efforts vous n’arrivez toujours pas à payer certaines dépenses du quotidien ? Par ailleurs, il vous est impossible d’épargner ne serait-ce qu’une petite partie de vos revenus ? Tout cela indique que vos dépenses sont plus élevées que votre revenu. Il va donc falloir trouver une solution dans les plus brefs délais pour éviter que la situation n’empire.

Des dettes incalculables

Lorsque les revenus ne couvrent plus les dépenses, on est bien obligé de s’endetter pour vivre. Si vous accumulez les dettes et les cartes de crédit et que vous avez du mal à les rembourser, c’est qu’il est temps de faire appel à un expert pour vous venir en aide. En effet, la situation est alarmante si vous avez du mal à déterminer le montant exact de vos dettes, tellement elles sont nombreuses et importantes. Les retards et les impayés sont également des signes qui ne trompent pas.

Une demande de prêt rejetée

Emprunter est devenu un mode de vie pour vous ? Mais à force de crouler sous les dettes, les banques et les organismes financiers finiront par vous refuser une demande de prêt à cause d’une cote de crédit insuffisant ou d’un taux de surendettement trop élevé. Vous devez donc commencer à vous inquiéter si vous êtes jugés insolvable auprès de vos créanciers.

Des créanciers harceleurs

Votre téléphone sonne à longueur de journée et c’est rarement pour vous annoncer une bonne nouvelle ? En effet, il peut s’agir du énième appel de votre créancier qui réclame pour la énième fois le paiement de vos dettes. Si vos créanciers vous harcèlent, il n’y a plus aucun doute. La situation est encore plus préoccupante si des agences de recouvrement entrent en jeu. Vous allez bientôt devoir déclarer une faillite personnelle si vous ne reprenez pas votre vie en main.

Heureusement, il est encore temps d’agir et il existe plusieurs solutions pour redresser votre situation financière. Vous pourriez par exemple réorganiser votre budget ou négocier auprès de vos créanciers afin de bénéficier de nouvelles échéances. La consolidation de dettes, la proposition de consommateur et la vente d’actifs sont également possibles. Mais l’idéal serait d’abord de demander l’avis d’un expert pour s’en sortir. Pour cela, vous pouvez par exemple faire appel à syndic de faillite à Laval.