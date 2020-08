Pour Tourisme Laval, une année de consolidation s'achève

C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue virtuellement hier, que Tourisme Laval a présenté son rapport d’activités de l’exercice financier 2019-2020 ainsi que les résultats des performances touristiques de la région. Malgré une fin de saison marquée par une crise sans précédent en raison de la pandémie de la COVID-19, l’année financière a été marquée par d’admirables résultats et une mobilisation des acteurs touristiques lavallois.

À cet égard, 1 798 989 touristes ont visité Laval en 2019, soit une augmentation de 3,39 %. On peut également noter que l'achalandage dans une douzaine d’activités touristiques tarifiées a connu une hausse de 3,6 % et que des dépenses touristiques totalisant 116 105 551 $ ont été enregistrées, soit une augmentation de 1,45 %.



De bons résultats grâce une « solidarité indéniable »

Cette performance est grandement attribuable à l’esprit de concertation et à la motivation des membres et partenaires qui participent et s’impliquent activement dans la réalisation de projets porteurs et rassembleurs.

« Laval est une destination urbaine qui brille et qui continuera de vibrer par son effervescence et sa personnalité accueillante. C’est en conjuguant nos efforts que nous inscrirons Laval dans une industrie touristique réinventée », a souligné Yanick Pazzi, président du conseil d’administration de Tourisme Laval.



« Bien que notre élan ait été freiné, 2019 fut une année marquée par d’excellents résultats et par une solidarité indéniable du milieu touristique. C’est dans cet esprit de concertation que nous devons maintenant nous tourner vers l’avenir et poursuivre nos efforts pour façonner et enrichir le paysage touristique de Laval », a ajouté Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



Une année à la hauteur de l’effervescence de la destination

Parmi les principales initiatives réalisées par l’équipe de Tourisme Laval, soulignons le déploiement de la nouvelle image de marque plus actuelle et porteuse de son ADN, ainsi que les campagnes promotionnelles rassembleuses, qui présentaient les attributs majeurs et la personnalité distinctive de la destination.

S’ajoutent à cela les travaux de la démarche stratégique en tourisme d’affaires, lancée par la ministre du Tourisme et pilotée par Tourisme Laval en collaboration avec l’Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ), qui s'est révélé être le plus grand projet de mobilisation en tourisme d’affaires. Enfin, une entente a été conclue avec la Ville de Laval et Sports Laval afin de soutenir la tenue d’événements sportifs sur le territoire Laval par l’entremise du Programme de soutien aux événements de Laval SportCité.