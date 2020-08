Laval poursuit sa lutte contre l’agrile du frêne et réduit les délais d’abattage

Depuis 2012, la Ville de Laval poursuit le déploiement de son plan d’action pour lutter contre l’agrile du frêne. Elle traite annuellement, en moyenne, près de 1 500 frênes du domaine public depuis 2014 afin de prévenir leur infestation.

Malgré les efforts de la Ville, le pic d’infestation et le taux de mortalité des frênes sont à leurs plus hauts niveaux depuis 2018, sur le territoire lavallois. Le nombre de frênes à abattre a donc significativement augmenté, ce qui s’ajoute aux arbres devant être coupés annuellement pour diverses causes qui ne sont pas toujours apparentes, par exemple une structure difficile à sécuriser ou une infestation à haut risque de propagation.

Devant la quantité d’arbres à abattre, la Ville de Laval a octroyé en août dernier des contrats d’une valeur de 4 M$ afin d’appuyer les équipes internes, qui compteront une dizaine de ressources de plus d’ici la fin de l’année, pour totaliser une quarantaine d’employés. Ces contrats d’une durée de deux ans permettront de répondre adéquatement à la pression causée par la forte mortalité des frênes, pour ainsi améliorer considérablement les délais actuels.

Une subvention pour abattage

Les citoyens ayant un arbre à abattre dans l’emprise publique ont aussi l’option de se prévaloir d’une subvention de 500 $ afin de confier eux-mêmes les travaux à un entrepreneur lavallois. La procédure et les conditions d’admissibilité de cette subvention se trouvent sur le site Web de la Ville.

Les frênes lavallois en chiffres sont:

15 000 frênes sur le domaine public en 2012;

1 500 frênes traités au TreeAzin en moyenne par année;

1 500 frênes abattus en moyenne par année.

Augmentation du nombre d’arbres à Laval

À Laval, le domaine public compte 120 000 arbres, auxquels s'ajoutent ceux du domaine privé, ainsi que plus de 3 000 hectares de superficie boisée. La Ville de Laval souhaite en augmenter le nombre et la qualité. Outre le remplacement de chaque arbre abattu, divers projets de plantation sont en cours ou à venir, notamment sur des bretelles d’autoroute et des terrains institutionnels. Ainsi, en 2020, plus de 28 000 arbres et 13 000 arbustes ont été plantés.

Revalorisation du bois

Depuis 2015, la Ville de Laval a comme objectif de disposer du bois coupé de façon à ce qu’il soit revalorisé. En 2019, notamment, dans le cadre d’un partenariat avec la ferme Jeunes au travail, une douzaine de chaises de détente et autant de petites tables en bois de frêne et à la structure colorée ont été produites pour égayer les berges de la ville.