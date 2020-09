Distribution de 130 000 bacs noirs pour la collecte des déchets à Laval

Les Lavallois auront bientôt leur bac noir pour déposer leurs déchets, en vue d’une collecte automatisée qui débutera en avril 2021. Ce bac s’ajoutera aux bacs bleus et bruns qui sont actuellement déployés sur l’ensemble du territoire lavallois. Ainsi, dans les premiers mois de l’année, 130 000 bacs noirs à déchets seront distribués parmi les immeubles de 7 logements et moins.

« L’avantage le plus visible de ce nouveau mode de collecte se situe au niveau de la propreté des rues et du milieu de vie, puisque tout sera désormais déposé dans un bac fermé, à l’abri des intempéries, des insectes et des animaux, pour ensuite être ramassé mécaniquement », mentionne Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers de l’environnement.

Moins de main-d'oeuvre selon la municipalité

Outre la propreté des rues, le bac permet une collecte plus rapide, qui nécessite, selon la Ville, moins de main-d’œuvre et qui est plus sécuritaire, tant pour les travailleurs que pour les citoyens. Il y aurait moins de manœuvres du camion; des bacs sur roues faciles à déplacer; des travailleurs non exposés aux matières et ne soulevant pas des charges lourdes de façon répétitive, ce qui réduit les risques d’accident de travail.

« La collecte automatisée fait partie des bonnes pratiques observées dans les municipalités québécoises et elle est largement adoptée. La Ville a profité du renouvellement du contrat de collecte et de transport des déchets pour faire ce pas en avant », ajoute Virginie Dufour.

Les immeubles de sept logements et moins visés

Dès avril 2021, les citoyens lavallois résidant dans des immeubles de sept logements et moins devront utiliser leur bac noir, qui sera le seul contenant admissible lors de la collecte des déchets.

Les bacs, d’une capacité de 240 litres, seront distribués entre janvier et avril selon la méthode du porte-à-porte. Ils seront accompagnés d’une trousse d’information sur leur utilisation, les collectes et la gestion des encombrants.

Collecte des encombrants

Afin de permettre aux Lavallois de continuer à disposer des déchets ne pouvant pas être placés dans le bac, un service de collecte des encombrants sera également mis en place à partir du mois d’avril.