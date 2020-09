À Laval, plus de 200 bars et restaurants visités en fin de semaine

Des agents du Service de police de Laval ont visité plus de 200 bars et restaurants en fin de semaine dernière, dans le cadre de l’opération provinciale OSCAR (Opération systématisée comportements à risque). Cette opération vise à s’assurer du respect des consignes de santé publique dans les établissements licenciés.

« Depuis six mois, nos policiers participent activement à limiter la propagation de la COVID-19 dans la communauté. Ils ont observé, dans la majorité des cas, une grande collaboration des citoyens et des commerçants», a rappelé le maire Marc Demers.

« Je tiens à remercier les citoyens, les commerçants et les policiers de leurs efforts. Il est de la responsabilité de chacun de continuer à être vigilant et de respecter les consignes de santé publique. Nous avons tous un rôle important dans la lutte contre le coronavirus », a-t-il souligné.

Au Québec, durant la fin de semaine, plus de 2 200 établissements ont été visités dans le cadre de l’opération OSCAR. Il est désormais interdit aux bars, aux restaurants et aux microbrasseries de servir de l’alcool après minuit, et ce, qu’il y ait achat de nourriture ou non.