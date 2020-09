Top 10 des meilleurs hébergeurs de sites Wordpress

Pour que votre site web WordPress prenne de l’expansion en toute sécurité aussi bien pour vous que pour vos utilisateurs, il est impératif de vous munir d’un bon fournisseur d’hébergement WordPress.

Afin de vous aider à trouver le meilleur produit pour votre site web, nous avons choisi les dix meilleurs hébergeurs de sites WordPress.

1. Bluehost

Hébergeant plus de 2 millions de domaines, Bluehost fait partie des plus grands hébergeurs au monde. Il a fait sa réputation grâce à son service client hors pair qui est disponible sur une ligne sans frais tous les jours 24h/24.

2. Combustible

Spécialisée en conception de sites web et en hébergement WordPress, Combustible est une agence web établie à Montréal. Son but est de maximiser la performance des sites et d’offrir la meilleure expérience pour les utilisateurs ainsi que d’aider les entreprises québécoises à se faire une place sur la toile.

3. WP Serveur

Spécialisé en WordPress, WP Serveur est un hébergeur de haute qualité qui, en plus d’offrir une formule entièrement en français, propose une façon simple, rapide et efficace d’optimiser les sites web.

4. WP Engine

Depuis plusieurs années, WP Engine connaît un grand succès grâce à la performance et la qualité de ses serveurs. En offrant un support technique disponible 24h/24, 7jours/7, cet hébergeur apporte une sécurité supplémentaire à ses utilisateurs.

5. Flywheel

Flywheel est une société d’hébergement spécialement conçue pour WordPress qui offre de nombreuses fonctionnalités ainsi qu’une rapidité de chargement sur les sites tout en ayant la possibilité d’accueillir des milliers de visiteurs en même temps.

6. GoDaddy

L’hébergeur GoDaddy a vu le jour en 1997 et est, sans aucun doute, l’hébergeur le plus connu de tous. L’entreprise est réputée pour ses forfaits d’hébergement partagé et surtout pour ses prix extrêmement raisonnables.

7. Wawapress

Wawapress est un site d’hébergement spécialisé en WordPress conçu spécifiquement pour les blogueurs ayant des petites et/ou moyennes entreprises. En plus d’être rapide et simple, cet hébergement propose divers plans pour satisfaire le plus grand nombre d’utilisateurs selon leurs besoins.

8. Kinsta

Que vous soyez une petite ou grande entreprise, Kinsta est un fournisseur d’hébergement spécialisé en WordPress qui offre une variété de plans et d’options afin que vous ayez une vue d’ensemble sur tous vos sites et que vous puissiez continuer vos projets en toute tranquillité.

9. Pagely

Ce fournisseur en hébergement WordPress offre la tranquillité d’esprit à ses utilisateurs en proposant un support de haut niveau très flexible.

10. Pressable

Cet hébergeur issu du Texas propose depuis 10 ans un service d’hébergement WordPress facile et évolutif, en plus de fournir des serveurs rapides pour que les utilisateurs puissent se concentrer à 100% sur leurs créations.