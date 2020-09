Dévoilement de la programmation de la Semaine lavalloise des aînés

Organisée par la Ville de Laval, avec la précieuse collaboration d’une dizaine d’organismes communautaires, la Semaine lavalloise des aînés souligne l’apport de ces derniers à la communauté et démontre l’importance que Laval accorde à leur mieux-être. Sa 31e édition aura lieu du 1er au 7 octobre, sous la thématique "Branchés sur le monde".

Au programme, des sujets qui répondent aux intérêts des aînés : santé, nutrition, sport, conciliation travail-retraite, musique, patrimoine, littérature, voyage, théâtre, et plus encore.

« La qualité de vie des aînés est au cœur de nos priorités, et nous sommes sensibles au fait qu’ils sont particulièrement vulnérables en ces temps de pandémie, ce qui les oblige, le plus souvent, à s’isoler. La Semaine lavalloise des aînés favorise la participation à la vie active et vise à maintenir le sentiment d’appartenance à la vie culturelle et communautaire au moyen de la technologie ou par le biais d’activités sécuritaires et adaptées », souligne le maire de Laval, Marc Demers.

Sortir de l’isolement grâce à la technologie

Pandémie oblige, la majorité des activités seront présentées sous forme virtuelle. Les personnes qui se sentent moins à l’aise avec la technologie pourront profiter d’un accompagnement offert par les organismes participants ou suivre le tutoriel mis en ligne. De plus, l’édition 2020 marque un virage vers l’accessibilité universelle puisque les contenus préenregistrés seront traduits en langue des signes québécoise.

Les activités en présentiel ont été adaptées afin de s’assurer d’une participation en toute sécurité. Notamment, des initiations sportives seront données à des groupes réduits (pour respecter la distanciation) et des spectacles-surprises, déambulatoires ou à regarder du balcon, sont prévus pour certaines résidences.

La plupart des activités sont gratuites, mais certaines d’entre elles requièrent une inscription. Pour découvrir la programmation complète et réserver une place, visiter la page de la Semaine lavalloise des aînés.