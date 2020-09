Patients atteints de la COVID-19: l’aréna Cartier deviendra un site non traditionnel de soins

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval ouvrira un nouveau site non traditionnel (SNT) de soins à l’aréna Cartier dans quelques semaines.

Les objectifs d'un site non traditionnel sont, entre autres, d'o ffrir des soins et services à des personnes atteintes de la COVID-19 (zone chaude). Ainsi, il s'agit de regrouper ces patients nécessitant des soins de santé qui ne requièrent plus d’hospitalisation à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ou à l’Hôpital juif de réadaptation et de concentrer des professionnels de la santé en un lieu afin de limiter leurs déplacements pour offrir des soins pour ces clientèles.

Des travaux en cours

La Ville de Laval et le CISSS de Laval travaillent ensemble pour la réalisation d es travaux d’aménagement qui sont déjà en cours. Il faudra compter trois semaines pour l’aménagement des lieux, l’installation des équipements, l’aménagement d’espace pour le personnel et la mise aux normes pour y recevoir des patients .

L’accueil se fera de manière graduelle une fois l es travaux réalisés et sera déterminé selon différents critères . La Ville et le CISSS o nt évalué plusieurs possibilités pour déterminer quelle infrastructure pourrait accueillir un site non traditionnel de soins. L’aréna Cartier s’avère être un choix stratégique , puisqu’il limite le nombre d’annulation s d’activités sportives et de loisir s .