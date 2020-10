Le McDonald's du boulevard Samson fermé temporairement

Le 4 octobre, un employé du 37 Boulevard Samson à Laval, a signalé être présumé positif à un test de la COVID-19. Par mesure d'extrême prudence, la décision a été prise de fermer immédiatement le restaurant pour qu'y soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par une tierce partie certifiée.

La direction travaille à assurer la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible et se dit résolue à faire sa part pour aider les collectivités.



Il a été demandé à tous les équipiers qui auraient pu être en contact étroit avec l’employé de se placer en isolement volontaire jusqu’à ce que d'autres renseignements soient communiqués. Le dernier quart au cours duquel a travaillé l’employé était le 27 septembre de 7 h à 15 h.

Tout client qui aurait fréquenté le restaurant le 27 septembre est invité à suivre les directives des experts de la santé publique en visitant le - https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/



En plus des normes très rigoureuses de propreté, les restaurants continuent à démontrer leur engagement Sécurité+, qui comprend des mesures de sécurité pour les clients et les employés.