Logement subventionné: la plateforme Accès logement Laval est désormais active

Accès logement Laval entre en vigueur. Il s'agit d'un nouveau service de recherche de logement subventionné. La plateforme est lancée par l’Office municipal d’habitation de Laval (OMH Laval), la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) et la Fédération des OSBL d’habitation des 3L (FOH3L).

La nouvelle plateforme Accès logement Laval permettra de soumettre à partir d’un seul point d’entrée une demande de logement subventionné dans une habitation à loyer modique (HLM), une coopérative d’habitation ou un OSBL d’habitation.

Ainsi, les demandeurs admissibles n’auront plus à effectuer de démarches auprès de la cinquantaine d’organismes distincts présents sur le territoire lavallois. Ce service innovant s’inscrit dans le Plan d’action 2020-2022 de la Politique de l’habitation « Choisir Laval » et il suit les orientations de la Politique régionale de développement social.

Grande demande de logements subventionnés

« La recherche d’un logement subventionné est un casse-tête. Le taux d’inoccupation étant bas à Laval, le coût des loyers augmente, ce qui se traduit par une plus grande demande de logements subventionnés. Ce service permettra de mieux gérer cette demande, dans un contexte où la liste d’attente de l’OMH Laval s’allonge alors que les coopératives et les OSBL d’habitation éprouvent des difficultés à combler leurs unités vacantes. Je suis fier du travail de concertation mené par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FOH3L : il facilitera la recherche d’un logement subventionné sur le territoire lavallois », souligne Nicholas Borne, président de l’OMH Laval, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable du dossier de l’habitation à la Ville de Laval.

« La FECHIMM est très heureuse de participer à mettre sur pied ce projet. C’est une excellente nouvelle pour les Lavallois et les Lavalloises, car le service Accès logement Laval est une initiative majeure en matière d’accessibilité au logement social. Il représente aussi une occasion pour nos membres de faire valoir l’offre coopérative en habitation », appuie Marie-Lise Bergeron, secrétaire du conseil d’administration de la FECHIMM.

« La FOH3L est fière d’avoir été aux premières loges d’Accès logement Laval. Tous y gagnent! L'autonomie de nos membres est préservée, leur réalité est respectée et, surtout, les démarches sont grandement facilitées pour les citoyens les plus vulnérables », ajoute Raymond Lamarche, président du conseil d’administration de la FOH3L.

Concertation, confidentialité et portrait des besoins

Cette approche concertée et inédite entre l’OMH Laval, la FECHIMM et la FOH3L a impliqué, dans son processus d’idéation, la participation de la Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval, de groupes de ressources techniques agissant sur le territoire et de la Ville de Laval.

Grâce à la nouvelle plateforme, une recherche de logement subventionné à Laval se fera via un service centralisé, simplifié et confidentiel.

À terme, Accès logement Laval permettra aux différents acteurs de l’habitation d’avoir une meilleure connaissance territoriale des besoins en logement de la population afin d’orienter leurs priorités d’intervention au plus près de la réalité.