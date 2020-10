Des bretelles d'autoroute fermées ce soir et demain pour travaux

Des fermetures complètes de nuit sont prévues dès ce soir et demain, sur les voies de desserte et de bretelles de l’autoroute 13 à la hauteur des boulevards Notre-Dame, Saint-Martin Ouest et Dagenais, à Laval. Celles-ci sont requises dans le cadre de travaux de remplacement de lampadaires.

Mercredi 14 octobre, de 22 h à 5 h:

Fermeture complète des voies de desserte de l’autoroute 13 en direction sud à la hauteur des boulevards Notre-Dame et Saint-Martin Ouest, ainsi que de la bretelle menant du boulevard Saint-Martin Ouest aux voies de desserte de l’autoroute 13 en direction sud.

Jeudi 15 octobre, de 22 h à 5 h:

Fermeture complète des voies de desserte de l’autoroute 13 en direction nord à la hauteur du boulevard Dagenais, de la bretelle menant du boulevard Dagenais aux voies de desserte de l’autoroute 13 en direction nord, ainsi que de la sortie 17 – Boul. Sainte-Rose de l’autoroute 13 en direction nord.

Lors de ces fermetures complètes, des détours balisés seront mis en place sur le réseau. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés sans préavis.