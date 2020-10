Défi 100 % local 2020 : un record de participation à Laval

Le Défi 100 % local, qui s’est tenu du 1er au 30 septembre, a connu un record de participation à Laval. Plus de 618 Lavallois ont pris part à cet événement qui fait la promotion des produits locaux, ce qui correspond à une hausse de participation de 411 % par rapport à l’an dernier. Cette année encore, on remarque qu’il est simple de se nourrir localement grâce à l’accessibilité des kiosques.

« En situation de pandémie, l’achat local est un élément encore plus important dans la vie des citoyens. La population souhaite privilégier des circuits courts et encourager l’économie régionale. À Laval, il est possible de se nourrir exclusivement de produits locaux, comme l’ont démontré les participants au Défi », a indiqué Ray Khalil, membre du comité exécutif, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable du dossier de l'agriculture.

Selon Gilles Lacroix, président de l’UPA Laval et propriétaire d’un kiosque fermier, « les clients qui fréquentaient les kiosques à la ferme lavallois ainsi que de nombreux nouveaux clients ont répondu à l’appel de l’achat local. Grâce à un message clair du premier ministre à ce propos et d’innombrables efforts et d’investissements réalisés par la Ville de Laval et l’UPA, tous nos gestionnaires de kiosques à la ferme ont remarqué une hausse de leurs ventes ».

45 kiosques sur ce territoire urbain et agricole

Laval se distingue en matière de mixité de l’urbanité et de l’agriculture. L’accessibilité à 45 kiosques permet notamment de contrer les déserts alimentaires et d’encourager les gens à acheter des produits locaux, frais et variés.

L’objectif de l’édition 2020 du Défi 100 % local était d’inciter le public à s’approvisionner localement et à cuisiner des aliments d’ici. Entre autres, le 19 septembre dernier, les participants du défi (appelés « locavores ») ont pu déguster des plats du chef Kevin Bates Breault préparés avec des produits locaux de la Ferme Marineau, d’O’Citrus, de la Fromagerie du Vieux Saint-François et de la Bête à pain Laval, à la Vitrine Saveurs de Laval, au Kiosque des Ancêtres du Centre de la nature.

Kevin Bates Breault, de la Bête à pain Laval, et Matthias Hollaender, du Marché de la Ferme – Agneaux de Laval, ont également proposé des recettes exclusives à base de produits provenant du territoire lavallois. En complément à ces découvertes, les participants pouvaient bénéficier de conseils et de suggestions en ligne afin de découvrir davantage leur terroir.

Le Défi 100% local était organisé par Saveurs de Laval. Cette marque de la Ville de Laval, qui est gérée par le Service du développement économique en collaboration avec les membres des comités de la Table de développement agroalimentaire de Laval, permet d’identifier les activités et certaines entreprises du secteur agroalimentaire.