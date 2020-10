Top 10 des marques de voitures les plus vendues au Québec

L’achat d’une nouvelle voiture est un investissement important. Bon nombre de Québécois se tournent vers les réseaux sociaux, les petites annonces, ou visitent leurs concessionnaires favoris en quête de leur prochain véhicule de rêve.

Peu importe la méthode utilisée, il semble que certains modèles et marques de voitures ont capturé le cœur des Québécois. Voici donc les 10 marques et modèles de voitures les plus vendues au Québec !

1. La Ford Série F se glisse au premier rang

Avec plus de 23 000 ventes, la Ford Série F a surpassée la fameuse Honda Civic en tête de palmarès au Québec. Cette série a même remporté la palme du meilleur vendeur au Canada dans le créneau des camionnettes pour la 53e année de suite !

2. La Honda Civic, toujours en tête du palmarès

La Honda Civic est encore la berline la plus vendue au Québec. Elle se retrouve donc en 2e position de notre top 10, avec plus de 15 000 ventes. On la retrouve sur toutes les routes du Québec et dans toutes les couleurs. Honda s’approprie également la 6e position de ce palmarès avec la CR-V.

3. Toyota en 3e et 5e position !

Les concessionnaires Toyota à Montréal seront ravis d’apprendre que Toyota est une marque qui se défend bien dans le palmarès des voitures les plus vendues au Québec. En 2019, Toyota a pris la position 3 et 5 du classement grâce au RAV4 et à la Corolla.

4. Les camionnettes RAM 1500/2500/3500 au 4e rang

Les camionnettes RAM 1500/2500/3500 se retrouve au 4e rang de ce palmarès, mais au 2e rang des camionnettes les plus vendues au Québec.

5. Au 7e et 9e rang, la Hyundai Elantra et Kona

Avec un total de plus de 12 000 ventes au Québec en 2019, la Hyundai Elantra se glisse au 7e rang des voitures les plus vendues au Québec. La Hyundai Kona suit de très près avec plus de 11 000 ventes, au 9e rang de ce palmarès.

6. GMC au 8e rang !

Un grand nombre de Québécois sont passés par un concessionnaire Chevrolet à Montréal pour se procurer la fameuse Sierra ! Avec plus de 11 500 ventes, GMC prend une place bien méritée au 8e rang de notre palmarès.

7. La Rogue de Nissan, 10e voiture la plus vendue au Québec

Ce palmarès se conclut avec la Rogue de Nissan qui enregistre un total de plus de 9500 ventes au Québec.

Ford est indétrônable en ce qui a trait aux camionnettes et la Honda Civic est toujours la berline la plus populaire. Bien que les ventes de voitures neuves déclinent un peu plus d’années en années, certains modèles restent tout de même les favoris des Québécois.