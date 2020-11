Les meilleures options pour refaire son sol

Le sol est souvent l’aspect d’une maison qui est négligé et qu’on met du temps à changer. Cette étape n’est pas forcément synonyme d’engouement, puisqu’elle demande réflexion, patience et un certain budget.

Pourtant, le sol donne une belle visibilité aux éléments qui se trouvent dans les pièces. C’est pourquoi faire appel à des professionnels du sol pourrait être la solution pour vous aider à combiner vos envies et vos besoins.

Plusieurs raisons peuvent vous donner envie de changer le sol de votre maison, ou du moins celui de certaines pièces, comme par exemple les fissures. Il faut savoir que même si votre sol est vieux et quelque peu abîmé par les années, il est possible de lui donner une seconde vie.

Pour vous aider à choisir le meilleur revêtement, voici quelques idées.

Le plancher parfait pour toute la maison

Si vous avez l’intention de faire une pierre deux coups et de changer tous les sols de votre maison, les planchers à l’époxy se prêtent bien à cette idée, puisque ce type de revêtement convient à toutes les pièces de la maison.

En effet, l’époxy offre une utilisation personnalisable qui permet de varier les nuances, les styles ainsi que la finition. L’avantage de l’époxy est qu’il est très facile à nettoyer, ce qui est évidemment très pratique pour les pièces salissantes comme la cuisine et la salle de bains. De plus, l’époxy offre une durabilité pouvant aller jusqu’à 20 ans!

Le plancher propice à l’ère du temps

Le plancher vinyle est un style qui a su évoluer à travers le temps, puisqu’il était très populaire dans les années 80-90 notamment pour les cuisines. Ce côté vintage que certains adeptes priorisent encore a malgré tout su s’améliorer et offrir une gamme de designs différents et modernes qui vont jusqu’à imiter les matériaux comme le bois et la pierre. Le plancher vinyle offre une belle résistance tout en gardant un côté souple pour rendre le tout le plus confortable possible.

Le plancher idéal pour les hivers rigoureux

Chaque année, les hivers rigoureux qui frappent la province peuvent abîmer et fissurer le béton facilement. C’est pour cette raison que le plancher de garage en polyuréa est un matériau idéal. Il offre une flexibilité remarquable et une uniformité, en plus d’être une solution écologique.

En plus de son impressionnante flexibilité, le plancher en polyuréa offre une diversité esthétique afin de donner un peu de pep à votre garage en plus d’offrir une longévité de plus de 30 ans.

Bref, faire appel à une équipe d’experts pour le revêtement du sol vous apportera qualité et tranquillité d’esprit, puisque le revêtement de sol peut se faire en une seule journée.