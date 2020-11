Pourquoi faire appel à une clinique médicale privée ?

Plus que jamais, la santé est un bien précieux qu’il faut traiter, c’est le cas de le dire, avec soin. Il ne faut pas la négliger et remettre à plus tard les rendez-vous chez le médecin par faute de temps. C’est pourquoi cet article détaille quelques éléments prouvant que c’est une bonne chose de faire appel à une clinique médicale privée.

Un temps d’attente restreint

C’est bien connu, les délais d’attente dans le secteur privé sont beaucoup moins longs que ceux dans le secteur public, ce qui représente un avantage considérable pour un patient qui souffre atrocement. Le patient se verra assigner une date de rendez-vous bien précise. Lors du rendez-vous, le médecin prendra le temps de l’écouter, de répondre à toutes ses questions et de lui prodiguer sur place tous les soins nécessaires. Si certains maux nécessitent une opération particulière qui ne peut pas automatiquement se produire le jour même du premier rendez-vous, comme par exemple pratiquer une chirurgie de la main, le médecin s’assurera que le prochain rendez-vous nécessitant une chirurgie ou un test plus complexe se fera dans les plus brefs délais, délais qui ne dépassent généralement pas les quatre semaines.

La télémédecine

Plusieurs cliniques médicales privées investissent temps et argent pour s’adapter au rythme de vie effréné de leurs patients, surtout en ces temps de COVID-19 où les déplacements doivent être réduits au minimum. Comme il peut être difficile pour certaines personnes de trouver du temps pour prendre un rendez-vous ou d’avoir accès à des soins spécialisés pour des raisons géographiques, il est maintenant possible de planifier un rendez-vous qui se déroulera à distance via des logiciels de visioconférence comme Skype et Zoom. Cette initiative permet d’avoir un accès encore plus rapide et direct à un médecin ou à un chirurgien spécialiste.

Évidemment, la pratique de la télémédecine se fait sous certaines conditions. La disponibilité de ce service dépend du médecin traitant, de la maladie traitée ainsi que du type de chirurgie ou de traitement qui y est relié. Dans le même ordre d’idées, le médecin peut également faire des dévoilements de résultats de tests ou répondre à certaines questions par téléphone, ce qui évite aussi des déplacements. Que ce soit en personne ou à distance, un médecin qui œuvre dans une clinique médicale privée a plus de temps pour développer une relation chaleureuse et empathique avec ses patients.

Bref, faire appel à une clinique médicale privée permet au patient d’être traité plus rapidement, que ce soit pour une rencontre de routine ou une chirurgie spécialisée, ainsi que d’avoir accès à des alternatives adaptées à son mode de vie actuel comme la télémédecine et des rendez-vous téléphoniques.