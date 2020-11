Maison de ville ou condo : comment choisir ?

Quand il est question de s’établir quelque part, se demander ce qui est le mieux entre investir dans une maison de ville ou un condo nécessite un temps de réflexion.

Vais-je acheter une maison de ville neuve à vendre sur la Rive Nord ou vais-je m’acheter un condo dans le centre-ville ? La question se pose fréquemment, puisque chacune de ces options offre des avantages à considérer.

Afin de vous aider à trancher, voici quelques points à considérer.

Où voulez-vous vivre ?

En effet, la région et le lieu dans lesquels vous voulez habiter sont les premières questions qu’il faut que vous vous posiez, car elles vont régler déjà une grande partie de la question.

Il faut savoir que le prix des maisons et des condos varie en fonction du lieu dans lequel vous êtes. Si vous souhaitez vivre à la campagne, l’achat d’une maison sera moins cher et souvent plus accessible alors qu’en ville, ce sont les condos qui risquent de l’être et de vous intéresser davantage.

Quel est votre budget ?

Dans la vie, tous les choix que nous faisons sont souvent le reflet de notre budget, et l’achat d’une propriété ne peut pas passer à côté de ça.

Pour pouvoir respecter votre budget, il faut connaître un minimum les prix du marché qui se trouvent dans le secteur de vos recherches.

Il faut savoir que le prix d’une maison et d’un condo ne varie pas seulement en raison de la superficie et de l’endroit dans lequel il se trouve, mais aussi en fonction de l’âge de la bâtisse, des rénovations à faire ou non, du prix du terrain pour les maisons ainsi que des aires communes pour les condos. Ces facteurs sont importants à considérer, car ils peuvent faire pencher la balance.

Quel est votre tempérament ?

Pour votre investissement, vous devez faire confiance à votre tempérament. Si vous êtes du genre à recevoir du monde régulièrement et à aimer votre liberté ainsi que des soirées bruyantes entre amis et familles, il est évident que votre choix doit se porter vers une maison qui vous permettra de vivre pleinement ces moments sans aucune restriction, ce qui est le contraire d’une vie en condo qui relève certaines conditions précises dont notamment le respect, le calme et le partage de certains espaces comme le jardin ou la cour s’il y en a.

En conclusion, pour faire un choix judicieux entre une maison de ville et un condo, il faut simplement prendre en compte les avantages de l’un et de l’autre pour les ramener à vos besoins et envies, car cela vous aidera à trancher plus facilement.