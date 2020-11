Entretien de gouttière : éliminer les feuilles mortes

Les premiers signes de l'automne sont indéniables : l'air devient plus frais et vif et les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. C’est un spectacle magnifique, mais c’est aussi un signe de beaucoup de travail à venir. Après tout, ces feuilles tomberont bientôt de ces arbres et beaucoup d'entre elles finiront dans vos gouttières.

L'automne est le meilleur moment de penser à vos gouttières, car une fois que les feuilles commencent à tomber, la menace devient imminente! Les gouttières pleines de feuilles mortes ne peuvent pas s'égoutter correctement et ne peuvent diriger l'eau loin de la structure, ce qui entraînera éventuellement des dommages.

Ce petit guide vous aidera à mieux comprendre l’importance de l’entretien de vos gouttières et pourquoi il faut éliminer les feuilles mortes.

L’importance d’entretenir les gouttières

Les feuilles qui ne trouvent pas leur chemin vers le sol s’empilent dans vos gouttières. Alors qu’elles sont encore sèches, les feuilles ne causent pas beaucoup de problème. Cependant, dès que la première forte tempête de pluie, les problèmes commenceront à apparaître. Si vos gouttières sont remplies de feuilles, la pluie ne peut pas s'écouler correctement. Lorsque cela se produit, vos gouttières déborderont et l'eau pourrait endommager les murs, les soffites, les fascias, les parements, les sous-sols et même vos fondations.

Parce qu’elles bloquent le passage de l’eau vers les descentes pluviales, les feuilles restent dans la gouttière où elles peuvent geler, poussant l’humidité sous le matériau de la toiture, et où elles continueront de geler et de se dilater. Ce qui, ensuite, provoquera des amoncèlements de glace qui peuvent détruire votre toit avec le temps.

De plus, des gouttières remplies de feuilles mortes attireront des insectes et des mammifères indésirables qui pourraient y faire leur nid. Pensons, entre autres, aux maringouins et aux écureuils mais aussi aux oiseaux dont les nids peuvent contribuer au blocage de vos gouttières.

Le simple fait de retirer les feuilles et les débris permettra à l’eau de s'écouler et évitera les dommages à votre bâtiment et d’attirer une faune nuisible.

Quand éliminer les feuilles mortes dans les gouttières ?

La fréquence à laquelle vous nettoyez vos gouttières dépend en grande partie de l'endroit où vous vivez. Si vous vivez dans une région sans arbres aux alentours, vous pouvez probablement vous en sortir en nettoyant vos gouttières une fois par an à l’automne, car elles ne se remplissent pas aussi rapidement de feuilles mortes. Bien sûr, s'il y a des arbres près de votre maison qui perdent leurs feuilles et leurs semences, vous devrez aussi le faire au printemps.

Comment éliminer les feuilles mortes dans les gouttières ?

Choisissez un jour où de mauvaises conditions météorologiques ne sont pas attendues. Sélectionnez une échelle robuste qui vous permet d'atteindre vos gouttières en toute sécurité. Le travail peut être effectué à partir de la surface du toit même, mais présente un plus grand risque de chute.

Ayez en main les outils nécessaires, comme un râteau ou une truelle. Un tuyau d'arrosage doit ensuite être utilisé pour rincer les débris restants une fois le nettoyage initial terminé.

Commencez au point le plus haut de la gouttière qui est le plus éloigné d'un tuyau de descente. Lorsque la gouttière est bien vidée, utilisez le tuyau d'arrosage pour pulvériser les détritus restants et assurer un drainage adéquat. Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les gouttières soient propres.