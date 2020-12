Comment trouver un bon plombier à Laval ?

Vous avez une fuite d’eau dans la salle de bain, ou les toilettes qui ne fonctionnent plus… En cas d’urgence, il n’est pas facile de trouver des professionnels de confiance pour résoudre les situations difficiles. Cependant, vous ne devez pas vous jeter sur le premier numéro trouvé dans l’annuaire. Sinon, méfiez-vous des malfaçons, d’abandon du chantier ou encore pire et gare aux factures avec des prix bien exagérés.

Quand faut-il faire appel à un plombier ?

Lorsque vous rencontrez des problèmes de tuyauterie ou de canalisation, il est nécessaire de trouver un bon plombier le plus vite possible. Il intervient lorsque vous avez des fuites d’eau ou de gaz, quand les toilettes ou l’évier sont bouchés, ou pour réparer une fuite de pression sur le réservoir. Il peut ainsi prendre en charge l’installation ou la rénovation d’équipements de plomberie ou de chauffage.

Pour trouver un plombier, vous pouvez utiliser le bouche-à-oreille, parcourir les petites annonces ou effectuer des recherches sur Internet. Cependant, vous devez être très attentifs lors du choix de l’artisan afin d’éviter les soucis.

Trouver un bon plombier à Laval

Trouver un bon plombier passe par de sérieuses étapes et recherches. Une fois que vous avez sélectionné des profils intéressants, procédez à un tri.

Voici des astuces qui vous aideront à bien choisir votre plombier à Laval :

Le bouche-à-oreille

Demandez des informations à vos amis, collègues ou parents. Ils vous fourniront des avis objectifs sur les professionnels auxquels ils ont eu recours. Cependant, il est recommandé de recouper les informations et de leur demander de vous montrer les travaux effectués par ces plombiers chez eux. Faites attention surtout aux finitions des travaux et demandez s’il n’y a pas de défauts ou de fuites dans les quelques semaines qui suivent l’intervention.

Le plombier vous a été recommandé

Les dépanneurs recommandés par les personnes qui ont déjà fait appel à ce dernier, sont sans aucun doute une très bonne piste. Cependant, s’il s’agit d’une grande entreprise et non d’un plombier individuel, méfiez-vous. Les entreprises peuvent changer de personnel et modifier leurs politiques, de sorte que la qualité des prestations peut diminuer avec le temps.

Certains plombiers font partie d’un réseau agréé, ce qui garantir leur fiabilité. Par conséquent, ils doivent respecter des directives d’action strictes et honnêtes.

Vérifier sa réputation

Avant de contacter le plombier qui vous a été recommandé, il faut prendre quelques minutes pour vérifier sa réputation en ligne.

Vérifiez les avis sur Google : en utilisant son nom ou celui de son entreprise, vous pouvez facilement consulter les commentaires et les notes laissés par ses anciens clients. Cela vous donnera une première idée de ses compétences et de la qualité de son travail.

Consultez son site Internet : ce plombier peut avoir un site Internet qui prouve ses compétences, son sérieux et son professionnalisme. Un excellent moyen de comprendre ses prestations et son parcours professionnel.

Vérifier que le plombier possède toutes les garanties nécessaires

Une mauvaise exécution ou des escroqueries n’arrivent pas seulement aux autres ! Alors, avant de signer le devis avec le plombier, demandez-lui de vous montrer l’assurance et la garantie qu’il a souscrite (garantie de 10 ans, garantie biennale, etc.)

Comparer les prix

La valeur totale de la facture doit inclure les frais de déplacement, de main-d’œuvre et du matériel. La baisse des frais de déplacement des taux horaires inférieurs peut masquer de nombreux bénéfices d’équipement. Un bon professionnel connaît le coût du changement nécessaire d’un équipement. Pour vérifier si cela affectera sérieusement votre facture potentielle, si vous choisissez d’autres types d’équipement, demandez au prestataire l’évolution du prix.

Se déplacer directement auprès du professionnel

Vous pouvez visiter directement ces entreprises ou ces professionnels indépendants qui fournissent ces services à Laval. Cette méthode vous permettra de juger vous-même de la réalité et du sérieux de la société. Bien que cela semble être la méthode la plus naturelle, elle prend beaucoup de temps et n’est pas nécessairement plus efficace que les autres méthodes.

Le bon plombier dispose du matériel requis

Il doit utiliser les outils nécessaires et disposer de toutes les pièces de rechange les plus couramment utilisées dans son véhicule.

Si la réparation est compliquée et que des pièces doivent être commandées, il doit pouvoir installer un système de remplacement temporaire pour vous. S’il s’agit d’une réparation d’urgence, mais qu’une intervention importante est nécessaire, veuillez prendre le temps de préparer plusieurs devis.

Quelle que soit l’ampleur de l’intervention, le plombier doit utiliser les outils appropriés, tout en préservant l’esthétique des lieux.

En cas d’urgence, un bon plombier vous fournira des informations détaillées par téléphone

Dans une situation d’urgence, le plombier doit vous demander par téléphone de comprendre la nature du problème et doit être en mesure de vous fournir des informations détaillées sur le cas. Sachez que l’urgence est la seule raison pour laquelle le plombier ne pourra pas vous donner un devis écrit.

Par conséquent, dans ce cas particulier, l’absence d’un devis ne représente pas un signe de malhonnêteté.

Un plombier professionnel ne profite pas des situations difficiles

Le meilleur moment pour arnaquer est la nuit ou le week-end. Un bon plombier vous dira si son intervention augmentera en raison de votre horaire d’appel et vous demandera si vous souhaitez attendre le matin ou un jour ouvrable.

Prenez le temps de trouver un dépanneur de confiance, et gardez son numéro de téléphone à portée de main afin de pouvoir le contacter en cas d’urgence absolue.

Se fier toujours au premier contact

Un plombier fiable doit être en mesure de comprendre les travaux à réaliser, si bien évidemment vous avez été clair dans vos explications. En cas d’urgence, il vous apportera une solution et vous la fournira rapidement, ou il pourra vous recommander l’un de ses collègues, ce qui prouve son professionnalisme. Il doit être compétent et prêt à répondre à toutes vos questions.

En espérant que ces conseils peuvent vous aider à choisir le bon plombier à Laval, et trouver celui qui sera capable de réparer définitivement les fuites ou d’autres problèmes.

Cependant, tous les bons plombiers restent des êtres humains et ont aussi des défauts. L’exigence de perfection est illusoire et vous fera perdre votre temps inutilement. Enfin, croyez en votre ressenti envers ce professionnel. Vous n’avez pas besoin de plus de 3 devis d’entreprises ou de plombiers individuels pour comparer les prix et les prestations, vous devez apprendre à faire confiance. Le plombier sera d’autant plus réactif que vous l’êtes vous-même.