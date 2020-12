2 façons d'empêcher les nuisibles de pénétrer dans la maison

L’hiver est la saison préférée des nuisibles pour s’intégrer dans votre maison à la recherche d’un abri et de nourriture. Si votre maison n’est pas suffisamment protégée, les rats, souris ou autres petits animaux risquent de s’y faufiler et de causer un bon nombre de dégâts comme une infiltration d'eau au sous-sol.

Les infiltrations d’eau au sous-sol peuvent avoir de lourdes conséquences, puisqu’elles peuvent donner fruit à de la moisissure et à des endommagements au niveau des murs et du sol. Elles peuvent aussi abîmer fortement vos meubles.

À noter que l’odeur de la moisissure peut avoir des conséquences sur les personnes ayant des problèmes respiratoires.

Calfeutrer votre maison

Les petits rongeurs ont tendance à s’infiltrer rapidement et ne sont malheureusement pas sans danger pour vous et votre maison. En effet, ils peuvent se glisser dans les trous en plus d’atteindre vos fils électriques et les ronger. Cela peut être très dangereux et causer des incendies, voire même d’importants dégâts d’eau.

Le calfeutrage de votre maison est également important pour l’aspect médical de votre quotidien. Les insectes et les rongeurs peuvent laisser traîner des restants de nourriture ainsi que leurs excréments qui sont porteurs de bactéries et de germes. Tout cela peut engendrer des maladies notamment chez les enfants et les personnes ayant une santé fragile.

À noter aussi que les oiseaux peuvent faire leur nid dans les voies d’aération et/ou dans les ventilations de cheminées. Si c’est le cas, cela pourrait provoquer un manque d’air et un surplus d’humidité, en plus de provoquer des intoxications.

Pensez aux ultrasons

Lorsque nous faisons face à la présence de certains insectes et animaux, nous avons tendance à nous diriger vers les insecticides ou les attrape-souris. En réalité, les insecticides sont remplis de produits chimiques et peuvent vite devenir nauséabonds.

C’est donc préférable de trouver des méthodes plus naturelles pour éliminer ces petites bestioles comme la litière pour chat qui, grâce à son odeur, fait fuir les souris.

Un outil efficace pour éloigner les nuisibles et auquel on ne pense pas souvent est les appareils à ultrasons. En effet, les nuisibles ont une ouïe beaucoup plus sensible et fine que la nôtre. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ne supportent pas les sons de haute fréquence.

Si vous décidez d’équiper votre maison de ces appareils, vous aurez plus de chance d’éloigner les nuisibles. Sachez cependant que les appareils à ultrasons sont limités et ne peuvent pas passer à travers les murs. Il faut donc être stratégique sur l’emplacement de ceux-ci.

En terminant, sachez qu’il existe diverses et multiples méthodes pour éloigner les nuisibles de votre maison, mais le meilleur reste évidemment le calfeutrage.