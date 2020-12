Les voitures les plus utilisées par les chauffeurs Uber

Depuis sa fondation en 2011, Uber a révolutionné le monde du transport. L’entreprise laisse des conducteurs citoyens offrir aux gens un service de taxi en échange d’une rémunération. De plus en plus de gens souhaitent maintenant travailler pour cette compagnie. Voici les voitures d’occasion à Montréal les plus utilisées par les chauffeurs Uber.

1. La Toyota Prius

La Toyota Prius est de loin la voiture la plus utilisée par les chauffeurs Uber. Cela est dû entre autres à sa fiabilité, sa valeur et sa faible consommation d’essence. La Prius consomme en effet 4,3 L au 100 km. Elle dispose également d’un habitacle spacieux et d'une grande capacité de rangement. Elle est offerte à un prix abordable.

2. La Honda Civic

La Honda Civic a tout ce qu’il faut pour un conducteur Uber. Elle combine un côté pratique, une grande fiabilité et une conduite sportive. Offerte à un prix abordable, elle comporte 5 sièges et consomme 7,1 L au 100 km. La voiture possède également un système de sécurité en option qui permet de mieux contrôler les angles morts.

3. La Toyota Camry

La Toyota Camry est le meilleur choix de véhicules de taille moyenne pour les chauffeurs de taxi Uber. Ce véhicule dispose d’une grande fiabilité et est offert à un prix abordable. Son habitacle intérieur est très spacieux et confortable. Elle consomme environ 7L au 100 km.

4. La Toyota Highlander Hybride

La Toyota Highlander Hybride est un véhicule très spacieux. Il comporte 6 sièges et est offert à un prix abordable pour un VUS. Sa consommation d’essence est également très faible pour un véhicule de sa catégorie. Il consomme en effet à peine 6,7L au 100 km.

5. Le Chevrolet Suburban

Le Chevrolet Suburban est un camion ultra spacieux qui peut accueillir plusieurs passagers en même temps. Cela le rend très populaire notamment dans des villes comme New York ou Los Angeles. Il est également offert à un prix très abordable pour un véhicule de sa catégorie. N’oubliez pas de l’acheter en noir.

6. La Ford Fusion

La Ford Fusion possède une belle apparence, offre une conduite confortable. Vous pouvez également vous la procurer en hybride. Elle consomme 9L au 100 km pour la version classique et moins de 6 L au 100 km pour la version hybride. Ses sièges en cuir et ses équipements satisferont ses clients.

7. La Mazda 6

La Mazda 6 est l’une des voitures les plus faciles à manœuvrer. Comme pour la Ford Fusion, elle possède également un habitacle spacieux et une très belle apparence. Son prix très abordable en fait l’une des voitures les plus populaires auprès des chauffeurs de taxi Uber.