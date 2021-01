Nos 2 idées pour développer vos compétences techniques

Plusieurs employeurs sont de moins en moins préoccupés par les diplômes et plus par les compétences techniques que l’on possède au moment de l’embauche. Miser sur l’acquisition de nouvelles compétences augmente donc notre employabilité. Ces compétences peuvent être de types générales (soft skills), qui s'acquièrent souvent avec l’expérience et le temps: l’autonomie, la facilité à communiquer, la créativité, etc. Les compétences techniques, de leur côté, peuvent être développées grâce à un désir d’apprendre et de s’adapter au marché du travail en continuel changement. Voici donc deux idées pour développer vos compétences techniques.

Poursuivre de la formation continue

La formation continue consiste à retourner sur les bancs d’école, tant pour de la formation collégiale, professionnelle, qu’universitaire. Si vous êtes actuellement à l’emploi et que votre formation vous aidera dans votre travail, elle peut parfois même être dispensée par l’employeur.

On retrouve également bon nombre de MOOCs (Massive Open Online Course). Moins engageants et dispendieux que de la formation continue plus traditionnelle, les MOOCs sont dispensés par des universités de partout dans le monde. Certains sont même gratuits. Il suffit de parcourir les plateformes offrant ce type de cours et de trouver la formation qui convient à vos besoins. On en retrouve sur tous les sujets.

Miser sur la technologie

Selon le Global Talent Trends Report 2019, les trois premières compétences les plus recherchées sur le marché du travail sont liées aux technologies (infonuagique, intelligence artificielle, raisonnement analytique). Que vous évoluez ou non au sein du milieu informatique, suivre des formations technologiques vous permettra de vous démarquer, de vous maintenir à jour et de démontrer votre capacité d’adaptation.

Miser sur la technologie ne veut pas nécessairement dire devenir technicien. Par exemple, suivre un bootcamp DevOps à Montréal ne consiste pas en une formation technique, mais vise plutôt un changement de culture technologique. D’ailleurs, maintes formations du genre sont dispensées dans le cadre de quelques jours. Ainsi, optimiser son employabilité ne prend pas nécessairement un grand engagement.

Avant de s’inscrire à l’une ou l’autre de ces façons d’acquérir de nouvelles compétences techniques, il vaut mieux prendre le temps de questionner ce qui nous avantagera le plus dans notre emploi actuel ou futur.