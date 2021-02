Mois de l’histoire des Noirs à Laval : une 30e édition très riche en activités

La Ville de Laval se joint aux célébrations du Mois de l’histoire des Noirs en proposant des activités durant tout le mois de février. Les Bibliothèques de Laval et plusieurs organismes ont préparé un programme d’une dizaine d’activités invitant la population à découvrir le passé et la richesse des communautés noires.

L’édition 2021, sous le thème « Célébrons 30 ans de succès », soulignera l’engagement des personnes noires à créer une société meilleure.

Rappelons que la Ville de Laval a adopté une résolution déclarant le mois de février « Mois de l’histoire des Noirs », afin de reconnaître et de promouvoir à juste titre la contribution des communautés noires à l'histoire et au développement économique, social et culturel de son territoire.

« J’invite les Lavalloises et les Lavallois à participer à cette offre d’activités et de rencontres qui souligne le parcours et l’engagement d’une communauté bien enracinée sur notre territoire et dont la contribution à faire de Laval une société riche, solidaire et inclusive est remarquable », mentionne Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil responsable des dossiers de l’immigration et des communautés culturelles.

Programme des Bibliothèques de Laval

Pour faire naître les discussions, les Bibliothèques de Laval proposent la capsule éducative et humoristique Réflexion sur le Mois de l'histoire de Noirs, des sœurs Jean-Louis. On pourra aussi en apprendre plus sur l’histoire de la présence et de l’esclavage des Noirs en Nouvelle-France en visionnant la conférence d’Aly Ndiaye (alias Webster). Les tout-petits ne seront pas en reste, puisqu’une heure du conte offerte par Mireille Philosca, Héroïne et super héros, mettra en lumière Harriet Tubman et Black Panther, qui ont fait évoluer la cause des Noirs.

Programme des organismes lavallois

Les célébrations se déclinent en un vaste choix de vidéos, d’expositions et de rencontres, du côté des organismes lavallois. Notamment, la Célébration virtuelle 2021 du Mois de l’histoire des Noirs à Laval, par Les Artistes de Réminiscences, présente sous diverses manières la diaspora africaine; littérature, art visuel, danse, musique et cuisine antillaise font partie des univers explorés.

Dans le même ordre d’idée, le centre communautaire Le Coumbite de Laval propose la commémoration Mois de l’histoire des Noirs à Laval, qui met de l’avant la contribution des musiciens d’origine haïtienne à l’art musical classique. Parmi les autres rendez-vous, mentionnons l’éventail d’activités La Foire de l’Histoire de l’Association de basketball de Saint-François, la table ronde Des parcours qui se rencontrent du Comité interculturel de la RUI Pont-Viau ainsi que l’exposition virtuelle Les personnalités noires ayant marqué l’histoire du Québec et du Canada du centre communautaire Petit Espoir.

Ajoutons que l’organisme Femmes en Emploi offre quatre activités – deux documentaires et deux rencontres, dont l’une, autour de l’animation Âme noire, est en formule parent-enfant. Ces activités abordent particulièrement les thèmes de l’exil, du militantisme, de l’intégration en emploi, de la culture et de l’histoire.