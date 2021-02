Trouver une solution pour héberger un parent âgé à Laval

Si vous êtes à la recherche d’une résidence pour personne âgée dans le but de trouver l’endroit idéal pour votre parent dans votre région, sachez qu’il existe plusieurs compagnies où vous pourrez faire appel à des conseillers pour choisir la bonne résidence à Laval.

Les conseillers sont disponibles en tout temps pour offrir un soutien téléphonique et pour vous donner toutes les informations nécessaires à votre recherche de logement pour personne âgée. Ils vous expliqueront les différents types de résidences qui sont offerts dans votre région, les activités, l’étendue des services qui seront disponibles et accessibles pour votre parent ainsi qu’une mise en situation sur la qualité de vie et les prix des logements.

En faisant appel à un conseiller, vous aurez connaissance de toutes les possibilités qui s’offrent à vous et votre parent âgé et aurez plus de facilité à faire un choix qui répond à tous ses besoins. Avant de faire votre choix, voici quelques astuces qui pourraient vous aider dans votre processus.

Cibler les besoins et les envies du parent

Avant toute chose, il est important de pouvoir mettre le doigt sur tous les besoins et les envies que votre parent souhaite avoir à sa disposition. Dressez une liste des pour et des contres pourraient être une bonne façon de vous aider à trouver la solution parfaite pour lui.

Pensez sur le long terme

Réfléchir sur le long terme pourrait aider votre parent à déterminer le type de logement dont il a le plus besoin et surtout le type de résidence qui correspond le mieux à son état physique et psychique aussi.

Que vous choisissiez une résidence semi-autonome, autonome, ou même un CHSLD, l’essentiel c’est que la décision soit murie et pensée sur le long terme. Il faut prendre en compte qu’entrer en résidence à 70 ans n’est pas la même chose que 15 ans plus tard.

Une décision familiale

De manière générale, ce sont souvent les enfants qui doivent prendre la lourde décision lorsque les parents prennent de l’âge, mais il existe plusieurs cas où les parents prennent eux-mêmes la décision à la fois pour garder le contrôle sur leur vie, connaître la tranquillité et la paix d’esprit et aussi pour continuer d’avoir une certaine vie sociale.

Peu importe la raison qui pousse un parent à se retrouver dans une résidence pour personne âgée, cette décision est toujours plus agréable à surmonter lorsqu’elle est prise avec le soutien de toute la famille.

Finalement, en ciblant les besoins de votre parent, en vous projetant et en murissant l’idée en famille, vous aurez beaucoup plus de facilité à prendre contact avec un conseiller et choisir la meilleure solution.