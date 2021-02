La première visite d’un enfant chez le dentiste lui permet de commencer à développer de saines habitudes dentaires et une relation amicale avec son dentiste. Bien que cette étape puisse parfois sembler effrayante pour les enfants et leurs parents, un peu de préparation peut aider à faire de la visite chez le dentiste une expérience positive et éducative pour les deux parties.

L'Association dentaire canadienne recommande aux nourrissons d'avoir leur première visite chez le dentiste dans les six mois suivant l’apparition de la première dent ou à l'âge d'un an. Les rendez-vous de soins dentaires pour les tout-petits visent à s’assurer que leurs dents sont en bonne santé et qu’ils recevront les soins dentaires appropriés au fur et à mesure qu’ils grandiront.

Afin de vous préparer à ce moment important avec votre enfant, voici comment se déroule la première visite d’un enfant chez le dentiste.

L'importance des soins dentaires pédiatriques

Des visites dentaires peuvent permettre au dentiste pour enfants de voir si les dents de votre enfant poussent correctement et de traiter les caries avant qu’elles ne deviennent un problème plus important. Il est essentiel de prévenir les caries, même dans les dents de lait, car elles peuvent entraîner des douleurs, des infections et autres problèmes de santé bucco-dentaire si elles ne sont pas traitées.

Des soins dentaires précoces peuvent également aider votre enfant à apprendre à bien prendre soin de ses dents quand il est en âge de le faire lui-même, et le dentiste pourrait même vous donner des conseils sur la façon dont vous nettoyez les dents de votre enfant et aborder les problèmes potentiels.

Comment se déroule la première visite d’un enfant chez le dentiste ?

La première visite de votre enfant servira principalement à le familiariser avec le cabinet du dentiste et à vérifier le développement de ses dents. Lors d'une première visite, vous pouvez généralement vous attendre à ce que le dentiste parle à vous et à votre enfant de l’importance de l'hygiène dentaire, qu’il familiarise votre enfant avec les instruments dentaires courants, nettoie ses dents et y applique du fluor, et examine les dents et les gencives de votre enfant pour détecter d'éventuels problèmes de santé.

Pour que la première visite chez le dentiste pour enfant soit positive

De nombreux enfants se sentent nerveux lors d'un premier rendez-vous chez le dentiste. Heureusement, vous pouvez prendre des mesures pour que votre enfant se sente plus à l'aise avant et pendant une visite chez le dentiste, telles que rencontrer le dentiste et visiter le cabinet avant le rendez-vous officiel, vous brosser les dents devant votre enfant pour le familiariser avec l'utilisation d'une brosse à dents, et demander au dentiste si votre enfant peut vous tenir la main ou s'asseoir sur vos genoux pendant le rendez-vous.

En vous assurant de rendre les premières visites chez le dentiste pour enfants amusantes et confortables pour votre enfant, vous pouvez l'aider à adopter de saines habitudes de soins dentaires qu’il conservera toute sa vie.