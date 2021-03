Fuites de toiture : 3 conseils

Avec l’âge, le soleil et les intempéries, la toiture se fragilise et elle devient moins imperméable. Il peut donc y avoir des fuites lorsqu’il pleut ou lorsque la neige fond. Que faut-il faire face à une fuite de toiture ? Voici quelques conseils pour vous aider à résoudre ce problème.

Détecter la source et la cause

En cas de fuites, la première chose à faire est de repérer la source. Pour cela, il y a quelques signes qui devraient vous mettre la puce à l’oreille. En dehors d’un écoulement d’eau, il peut y avoir des plaques de moisissures, des auréoles et des taches d’humidité, des plaques de salpêtre sur les plafonds et sur les murs.

Une fois que vous aurez localisé la fuite, vous devrez déterminer les causes. Pour cela, il va falloir monter sur le toit afin de l’inspecter. Sachez que plusieurs causes peuvent expliquer cet incident : des causes accidentelles telles qu’une mauvaise inclinaison de la pente du toit ou des causes environnementales telles que des tempêtes qui ont pu fragiliser la toiture.

Réparer ou changer sa toiture ?

Lors d’une fuite, deux options s’offrent à vous. Soit vous procédez à une réparation, soit vous remplacez la toiture. Pour prendre la bonne décision, vous devez vous baser sur deux critères.

D’abord, vous devez évaluer la gravité des dommages. Pour cela, demandez à des professionnels de vérifier l’état du toit. Bien que les services d’un couvreur coûtent cher, c’est la meilleure solution. Si vous avez besoin d’une aide financière, vous pouvez demander un prêt personnel pour les mauvais crédits.

En plus de l’ampleur des dégâts, il faut aussi prendre en compte l’âge de la toiture qui devrait généralement varier de 10 à 15 ans. S’il y a des fuites alors que le toit a moins de 10 ans, il est intéressant d’opter pour une réparation.

Enfin, il y a un dernier facteur: la fréquence d’entretien. Si votre toiture n’est pas trop vieille et qu’elle est bien entretenue, vous pouvez envisager une réparation. Dans le cas contraire, il serait préférable de changer.

Faire appel à des couvreurs professionnels

Pour résoudre les problèmes au niveau de la toiture, il faut réaliser des travaux en hauteur, ce qui n’est pas sans risque. Pour cette raison et pour bien d’autres encore, il est donc recommandé de faire appel à des couvreurs professionnels.

Vous pouvez faire appel à ces experts pour l’inspection. Ils sauront vous expliquer d’où proviennent les fuites. Ils pourront aussi vous conseiller sur les actions à effectuer : réparation ou remise à neuf. Enfin, quelle que soit la solution adoptée, ils peuvent réaliser tous les travaux nécessaires.

Pour conclure, nous vous conseillons d’inspecter régulièrement votre toiture. Dès la constatation d’une anomalie, prenez immédiatement contact avec des couvreurs.