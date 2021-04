Appel de projets en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes à Laval

La Ville de Laval invite les organisations admissibles à soumettre des projets en vue de la mise en œuvre des priorités d’action en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes.

Les initiatives, qui doivent être réalisées sur le territoire lavallois, peuvent toucher tous les publics cibles concernés par les problématiques visées.

« Exacerbés par la pandémie, les enjeux suscités par les inégalités sociales à Laval nous préoccupent grandement. Cet appel de projets combiné, rendu possible par la mise en commun de fonds et d’ententes dont la Ville est fiduciaire, permettra de réduire leurs impacts en misant sur des actions structurantes qui sont directement en lien avec les priorités de lutte à la pauvreté à Laval », souligne Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable du dossier du développement social.

Ces priorités ont été identifiées de manière concertée dans le cadre du Plan d’action régional 2018-2023 en matière de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale, de l’Alliance pour la solidarité, et de l’élaboration du Plan d'action intégré jeunesse, lequel réunit les démarches du Fonds Place-du-Souvenir et Municipalité amie des enfants pour le soutien des jeunes de Laval de 0 à 17 ans.



« Ce fonds combiné permettra de développer des projets qui vont nous aider à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cet appel de projets ne peut qu’avoir des effets positifs, notamment sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes vulnérables sur le territoire lavallois », déclare Christopher Skeete, député de Sainte-Rose.

Les projets retenus seront financés grâce aux contributions des partenaires :

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité et du Fonds québécois d’initiatives sociales;

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions;

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval;

La Ville de Laval, par le biais du Fonds Place-du-Souvenir.

L’information relative à cet appel de projets est disponible sur le site Web de la Ville de Laval.