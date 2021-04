Comment choisir un bon dentiste pour enfants? 

Même si votre enfant n’a que 2 ou 3 ans, il est important de l’amener dans un cabinet de dentiste. Les rendez-vous chez le dentiste en bas âge ont pour but de prévenir les problèmes de santé buccale. Cependant, il vaut mieux choisir un dentiste qui est habitué à travailler avec les enfants.

Le dentiste pédiatrique: un choix à privilégier

Il existe certains dentistes qui se spécialisent dans les soins dentaires pour enfants. Ce sont des pédodontistes ou des dentistes pédiatriques. Leur salle d’attente est même adaptée aux enfants. On y trouve des jouets de tous genres et des bandes dessinées.

Cependant, ces dentistes ne sont pas si nombreux. À moins de vivre en milieu urbain, il est très difficile d’en trouver un. Mais, n’ayez crainte. Les dentistes généralistes sont aussi capables de travailler avec des enfants. Par exemple, il est possible de trouver un cabinet dentaire à Blainville pour prendre en charge votre enfant.

Consultez l’avis d’autres parents que vous connaissez

Si vous souhaitez avoir une bonne idée de la capacité d’un dentiste à travailler avec des enfants, il est préférable de consulter l’avis des parents de votre quartier. Toutefois, un seul avis ne suffit pas. Un parent peut avoir eu une très bonne expérience avec un dentiste alors qu’un autre vous le déconseillera suite à une très mauvaise expérience.

La distance à parcourir : un critère important

Pour vous assurer de la santé dentaire de votre enfant, vous devrez l’emmener chez le dentiste plusieurs fois par an. Par conséquent, il est préférable que la distance à parcourir soit la plus courte possible. Les trajets trop longs peuvent augmenter le stress chez les enfants. Certains dentistes offrent cependant des outils de consultation à distance. Bien que votre enfant ne bénéficie pas de la présence physique du dentiste, ces outils peuvent être utiles si vous habitez dans un village très éloigné.

Visitez le cabinet dentaire avant le jour du rendez-vous

Une autre chose à faire avant de choisir un dentiste pour enfant est de visiter le cabinet du dentiste avant le jour J. Vous remarquerez plusieurs choses qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Voici ce qui doit vous alerter:

L'absence de jouets pour enfants ou de bandes dessinées dans la salle d’attente. Cela indique que le dentiste en question n'est pas habitué à travailler avec des enfants.

Tout ce qui indique que l’hygiène laisse à désirer. Si le niveau de propreté est douteux, il vaut mieux éviter ce dentiste.

Les visites qui s'enchaînent trop rapidement. L’ambiance de la clinique doit être confortable. Cela est particulièrement vrai lorsque le patient est un enfant.

Le manque de politesse et d’écoute de la part du ou de la réceptionniste.

Préparez votre enfant à sa visite chez le dentiste

En suivant ces conseils, vous n’aurez aucune difficulté à choisir un bon dentiste pour enfant. Avant sa première visite chez le dentiste, essayez de rassurer votre enfant. Discutez-en avec lui pour lui permettre d’apprivoiser ce qui s’en vient. Dites-lui que le dentiste examinera ses dents et que ce ne sera pas douloureux.