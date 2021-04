Trois conseils pour embellir son teint

Fond de teint, chirurgie, peeling… les techniques sont désormais nombreuses pour avoir un joli teint. Si vous souhaitez faire partie de celles et ceux qui ont un visage éclatant, voici 3 astuces pratiques à mettre en œuvre.

Opter pour le peeling du visage

Le peeling est l’un des moyens les plus en vogue de faire perler la peau. Presque similaire à la technique de gommage, il permet de renouveler les couches de l’épiderme grâce à l’application d’une solution acide. Celui-ci aide à avoir un teint uni en éliminant les imperfections comme les taches, l’acné et les petites rides. Il atténue les irrégularités et prévient le vieillissement. Il améliore la production naturelle de collagène pour fournir un teint plus tonique et frais.

Le peeling visage convient à tous les types de peaux. Il est souvent réalisé par un médecin qui choisit la technique de peeling adaptée à la peau en question. Pour que le peeling soit efficace, le médecin prépare avant tout l’épiderme grâce à une crème permettant d’éviter les risques de pigmentation. Après le nettoyage, il applique le pré-peeling, puis le peeling. Le médecin soulage et apaise ensuite la peau à l’eau et à l’aide d’une crème apaisante. À noter que l’opération dure une demi-heure environ.

Appliquer du jus de citron

Cette astuce de grand-mère est très pratique pour embellir les peaux irritées. Contenant des acides, le citron exfolie la couche supérieure et blanchit la peau. Pour mettre cette méthode en pratique, il suffit de mélanger un citron avec de l’eau et d’appliquer le tout avec du coton. Ensuite, laissez reposer votre peau durant 15 minutes maximum. Enfin, nettoyez votre visage avec de l’eau tiède. Notez que l’application du jus de citron est à réaliser deux à trois fois par semaine. Un excès d’utilisation peut en effet irriter la peau.

Petit conseil : vous pouvez également appliquer un produit nettoyant et hydratant après votre soin, car le citron risque d’assécher votre eau.

Hydrater la peau avec des produits naturels

Si vous souhaitez avoir un teint clair et une peau bien tonique, l’hydratation doit dorénavant figurer dans votre routine beauté. Elle limite l’accumulation des cellules mortes et permet d’obtenir une peau bien claire.

Pour optimiser le résultat, pensez à n’utiliser que des produits naturels comme l’huile de coco et l’huile de jojoba. Ces dernières sont connues pour leurs vertus hydratantes. Elles donnent à la peau brillance et souplesse pour la faire paraître plus jeune. Il faut les utiliser après la douche ou le bain en les étalant comme une crème. Attendez 10 minutes pour que votre peau les absorbe avant de rincer. Attention ! Lorsque vous hydratez votre peau, limitez au maximum l’exposition au soleil.