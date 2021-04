Tout savoir sur le projet concernant une déclaration d'impôts unique au Québec

Faire appel à un comptable à Montréal pourrait vous permettre d’avoir une meilleure vision de vos budgets et de vos revenus et de faire vos déclarations d’impôts à temps. Un expert en comptabilité fiscale connaît tout sur la loi fiscale, ce qui pourrait vous permettre d’en savoir plus sur le projet concernant une déclaration d’impôt unique au Québec qui continue de faire du chemin malgré les nombreux doutes qu’il suscite. Voici d’ailleurs tout ce que vous devez savoir sur cette déclaration.

Un projet qui ne fait pas l’unanimité

Depuis quelque temps, le premier ministre François Legault souhaite offrir aux Québécois une déclaration d’impôt unique et ainsi donner au peuple québécois une certaine autonomie fiscale. Pour ce faire, la CAQ aimerait fusionner les activités de perception des impôts et taxes du Québec de Revenu Québec avec celles de l’ARC.

Bien que ce projet promet d’apporter des gains constructifs aux Québécois, les autres partis ne sont pas aussi enthousiastes à cette idée, puisque plusieurs d’entre eux ont voté contre ce projet par crainte que cela cause une grande source de perte d’emploi.

Plusieurs avantages à prendre en compte

Malgré les nombreux doutes que procure le projet sur la déclaration d’impôt unique au Québec, celui-ci continue de faire du chemin en révélant de nombreux avantages qui seraient susceptibles de faire une différence dans la vie des Québécois.

En effet, la déclaration de revenus unique pourrait permettre à la population de faire des économies et de faciliter le processus des déclarations annuelles pour les entreprises. D’après certaines informations, le projet pourrait permettre à l’économie du Québec de grimper et d’avoir des centaines de millions de dollars de fonds publics.

Toutes les questions sur les impôts ne seront gérées que par un seul et même interlocuteur. Le projet promet également un accès en français aux services liés à ce sujet et des services de proximité partout dans les régions du Québec pour pouvoir répondre à toutes les questions de la population.

La déclaration d’impôts unique marquerait l’histoire du Québec grâce à son autonomie fiscale et permettrait d’assumer pleinement la lutte à l’évasion fiscale. Elle permettrait de préserver l’intégrité du développement des perceptions automatiques des pensions alimentaires et confirmerait la sauvegarde de plusieurs milliers d’emplois liés à Revenu Québec.

Grâce à cette déclaration de revenus unique et 100% québécoise, le Québec aura la pleine capacité d’agir de manière autonome face au gouvernement fédéral.

Finalement, le projet de loi sur la déclaration d’impôt unique au Québec n’a pas eu les votes espérés. Il fait tout de même écho grâce aux avantages qu’il promet et laisse penser que le projet n’a pas dit son dernier mot.