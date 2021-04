Quelle est la durée de vie d'une toiture ?

L’inspection toiture industrielle est importante, car elle permet à votre toiture de conserver sa durée de vie et de protéger votre bâtiment des lourdes intempéries et des éventuels dégâts des eaux. Une toiture industrielle bien entretenue tout au long de l’année peut vivre plus de 30 ans.

Voici quelques astuces pour préserver, voire prolonger la durée de vie de votre toiture.

Faire une inspection annuelle

Pour préserver l’état de votre toiture, il est important et fortement recommandé de faire inspecter votre toiture annuellement. L’inspection consiste à regarder en profondeur l’état de la toiture et vérifier qu’il n’y ait pas de signes d’usures, d’ondulations ou encore de fissures qui pourraient mettre en péril votre confort quotidien.

L’inspection doit généralement se faire deux fois par an, c’est-à-dire au début de chaque printemps et à la fin de l’automne pour nettoyer les résidus laissés par les grosses tempêtes de neige et pour enlever toutes les feuilles qui se sont accumulées lors de la saison automnale.

À noter que vous pouvez également jeter un œil à votre toiture après chaque événement majeur comme les pluies abondantes et les vents violents qui peuvent causer des dommages importants aux revêtements.

Vérifier l’entretoit

Lors d’une inspection de toiture, il arrive souvent que l’on oublie d’inspecter l’entretoit ou le grenier. Pourtant, ce lieu est une source directe entre votre confort et la toiture. En cas de fortes pluies, le grenier peut devenir très humide et dégager une forte odeur nauséabonde qui peut avoir des conséquences sur l’état de santé de votre famille.

L’humidité qui prend place dans l’entretoit peut donner naissances à des champignons et de la moisissure qui, eux aussi, sont néfastes pour la santé. Il est donc important de songer à vérifier régulièrement cet espace surtout s’il est facilement accessible et sécuritaire. Lors de l’inspection, prenez note de l’état des matériaux isolants et vérifiez qu’ils soient bien placés. Soyez attentif, car votre entretoit pourrait manquer simplement de ventilation ou vous donnez le signal que votre revêtement a besoin de réparations.

Notez que vous pouvez détecter des problèmes d’humidité grâce à l’apparition de taches blanches et noires qui se forment sur la toiture et les murs de la maison. Les clous qui présentent des signes de rouilles peuvent également être un signe d’humidité. Faites attention aux fuites d’air qui peuvent être également une source d’humidité et de moisissure. Sachez que pour ralentir la croissance des moisissures dans la maison, vous pouvez assécher les lieux concernés à l’aide de ventilateurs.

Finalement, la durée de vie de votre toiture dépend surtout de son entretien. Plus vous serez attentif et ferez inspecter son état et plus vous lui permettrez de durer longtemps.