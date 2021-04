La FADOQ Région Laval brise l’isolement de 150 aînés

La FADOQ Région Laval, en collaboration avec le programme d’Aide d’Urgence Covid-19, de la Croix Rouge Canadienne vient d'annoncer le grand succès du projet « Nos aînés un monde bien branché » qui vient tout juste de se terminer.

Huit résidences pour aînés et cinq organismes communautaires de Laval ont participé au recrutement des aînés et ont offert leur support pour mener à bien le projet.

Plus de 2000 aînés ont été approchés et 150 d’entre eux se sont lancés dans cette nouvelle technologie. Le projet consistait à fournir sous forme de prêt à long terme, des tablettes électroniques de marque APPLE 7e génération, à 150 personnes aînées autonomes et à faibles revenus, issues principalement des résidences HLM/RPA de Laval et d’organismes communautaires pour personnes aînées de Laval. Il s’agit d’un investissement de plus de 100 000 $.

Tout en respectant les consignes sanitaires de la Santé publique du Québec, la livraison des 150 tablettes aux aînés a été complétée à la fin du mois de mars

Une formation de base de quatre heures sur l’utilisation de la tablette électronique sera offerte en présentiel aux 150 aînés. Par petits groupes restreints, un formateur accrédité par la FADOQ Région Laval, donnera, tout en respectant les consignes sanitaires de la santé publique, la formation directement dans les résidences des aînés dès que la santé publique autorisera la reprise des visites dans les RPA.

Dianne Jeannotte, présidente du CA de la FADOQ Région Laval et sa sirectrice Générale, Andrée Vallée, sont fières de la portée et du succès que le projet a obtenu et elles tiennent à remercier très sincèrement tous ceux et celles qui ont participé et qui ont rendu possible le projet, plus spécifiquement les directeurs généraux, les intervenants et les coordonnateurs des résidences HLM et des organismes communautaires de Laval.

PHOTO DE GROUPE — De gauche à droite, Johanne Malette, Louise Latour, Nathalie Larivière, Lise Parent, Annie Gagnon, Isabelle Ethier, Pierre Pilotte, responsable des communications et des partenariats d’affaires FADOQ-Région Laval, Andrée Vallée, directrice générale FADOQ-Région Laval, François Pelletier, Ghyslaine Chouinard, Patrick Lemoyne, Suzanne Cardin, Sylvie Bélanger, Dianne Jeannotte, présidente du C.A. FADOQ Région-Laval et Nancy Goulet.