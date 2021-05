Santé Canada donne son feu vert au vaccin Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans

Santé Canada a annoncé aujourd'hui son approbation pour l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19, pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Il en revient désormais aux provinces de prendre la décision pour leur propre territoire.

Le ministère travaillait sur cette question depuis le 16 avril dernier tandis que ce vaccin avait déjà été autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus, le 9 décembre 2020.

Après avoir réalisé un examen scientifique rigoureux et indépendant des données probantes connues, Santé Canada a conclu que le vaccin est sûr et efficace pour prévenir la COVID-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans auxquels il est administré.

Il est à noter que Santé Canada a assorti cette autorisation de modalités et de conditions qui obligent Pfizer-BioNTech à continuer de lui fournir des renseignements sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité du vaccin dans cette tranche d'âge. Cela dans l'objectif de garantir que les avantages du vaccin continuent d'être démontrés par son utilisation sur le marché.

Ainsi, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada surveilleront de près l'innocuité du vaccin et prendront les mesures qui s'imposent si des problèmes de sécurité sont constatés.

Ce ministère canadien a publié plusieurs documents en lien avec cette décision, y compris un résumé de haut niveau des données probantes examinées afin de respecter son engagement envers l'ouverture et la transparence.

Québec en attente de recommandations

De son côté, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué, sur son compte Twitter qu'aucune décision n'avait été prise sur le sujet, mais que « les opérations se préparent. »

« On attend la recommandation du CIQ pour les 12-15 ans. Dès que nous recevrons la recommandation, nous la rendrons publique. C’est une bonne nouvelle. On doit vacciner le plus de Québécois possible. En parallèle, les opérations se préparent. Le réseau sera prêt », a-t-il laissé entendre.

Cette première autorisation au Canada d'un vaccin contre la COVID-19 pour les enfants marque une étape importante dans la lutte du pays contre la pandémie.